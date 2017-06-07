Евгений Куйвашев отказался раздавать обещания

Евгений Куйвашев делает доклад о программе «Пятилетка развития» на Совете представительных органов муниципальных образований Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня, обсуждая с руководителями муниципальных образований «Пятилетку развития», врио губернатора отказался раздавать обещания и призвал глав территорий и местных депутатов отразить и обосновать в своих городах появление новых объектов в стратегиях развития.

Сегодня, 7 июня, на Совете представительных органов муниципальных образований Свердловской области, прошедшем под руководством председателя Заксобрания региона Людмилы Бабушкиной, врио губернатора Евгений Куйвашев представил проект программы «Пятилетка развития». После доклада началась серия вопросов, которая с первых же реплик стала превращаться в поток просьб о выделении денег и жалоб на местные проблемы, а не в обсуждение стратегии развития региона.

Чаяния разных муниципалитетов оказались примерно одинаковыми: просили построить на территориях спортивные объекты (физкультурно-оздоровительные центры и хоккейные корты), жаловались на необходимость реконструировать старые школы и строить новые, чтобы решить проблему обучения детей в две смены, просили деньги на ремонт инженерных коммуникаций и так далее. Для главы региона такой поворот событий не стал неожиданностью.

— Я так и знал, что мы вместо стратегии начнём обсуждать это, — сказал Евгений Куйвашев, услышав вопрос о том, возможно ли построить ледовую арену в Ирбите. — Да, мы должны выделять деньги под развитие. Но какую точку роста получит Ирбит благодаря тому, что мы будем реализовывать этот проект? Это должно быть отражено в стратегии развития города. Любое выделение средств городу будет привязано к конкретному положительному эффекту, который должен возникнуть от реализации программ капстроительства, ремонта и так далее. Вы должны определиться с приоритетом: чего вы хотите добиться?

Эту мысль в той или иной форме врио губернатора приходилось повторять снова и снова. Казалось, что руководители муниципалитетов не очень хорошо представляют себе, что существуют планы реализации утверждённых программ, и пока только слово главы региона является для них гарантией того, что всё будет исполнено. В частности, Евгению Куйвашеву пришлось объяснить программу по созданию новых мест в школах после того, как на него посыпались однотипные вопросы — когда на конкретных территориях появятся новые учебные заведения.

— Я сейчас один раз для всех отвечу, иначе мы не сдвинемся с места. Практически каждое муниципальное образование может задать этот вопрос. До 2025 года мы должны в регионе создать и — поверьте — создадим 162 тысячи мест в школах, полностью решив проблему двухсменного обучения. На это есть программа. До 2012 года основной проблемой в нашем регионе было наличие мест в дошкольных учреждениях, и тогда было сложно поверить, что за четыре года будет построен и реконструирован 341 детский сад и созданы 68 тысяч мест. Сейчас у вас не должно быть сомнений по поводу школ. Всё обязательно будет, но в какие сроки — ваш глава должен быть в курсе.

В итоге было решено, что до конца года будут приняты стратегии развития каждого муниципального образования, которые будут коррелировать с отраслевыми стратегиями и стратегией развития Свердловской области до 2030 года, принятой в 2015 году.

— Есть понимание, что вы поддерживаете стратегию, но хотели бы расширить её в пользу своих муниципальных образований. Но на то она и стратегия — ни один муниципалитет не останется без внимания. Мы, депутаты Заксобрания, два раза будем вносить изменения в бюджет 2017 года и увеличивать расходную часть, — подвела итоги заседания Совета Людмила Бабушкина, обращаясь к представителям территорий.