Областная газета
Политика 7 июня 2017, 20:14

Евгений Куйвашев вручил госнаграды и благодарности Президента 24 уральцам

Благодарность Президента России Семёну Спектору передал Евгений Куйвашев. Фото: Павел Ворожцов

Благодарность Президента России Семёну Спектору передал Евгений Куйвашев. Фото: Павел Ворожцов

Накануне Дня России глава региона Евгений Куйвашев вручил государственные награды РФ и благодарности Президента 24 представителям разных профессий.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени получили 10 свердловчан — сотрудники уральских предприятий, которые награждены за весомый вклад в развитие уральской металлургии, создание специальной техники, укрепление обороноспособности России.

Знаками «За заслуги перед Свердловской областью» разной степени награждены более десятка уральцев, внёсших вклад в экономику, защиту прав предпринимателей, развитие местного самоуправления.

В числе награждённых благодарность Президента получил Почётный гражданин Свердловской области, зампредседателя попечительского совета областного клинического госпиталя для ветеранов войн Семён Спектор.

— При вашем содействии, под вашим руководством на протяжении многих лет госпиталь стал крупнейшим многопрофильным лечебным учреждением, «вторым домом» для участников боевых действий. Лучшего госпиталя такого профиля, пожалуй, нет в стране, — отметил Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев вручил композитору Александру Пантыкину знак Почётного гражданина Свердловской области

Фото: Павел Ворожцов

Глава региона также вручил композитору Александру Пантыкину знак Почётного гражданина Свердловской области.

  • Опубликовано в №101 от 8.06.2017 под заголовком «24 свердловчанина получили государственные и областные награды»
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Областная газета Свердловской области

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