«Депутаты-отказники» перестали скрывать доходы

Общий процент сдачи деклараций вырос с 88 до 97. Фото: Алексей Кунилов

Администрации управленческих округов опубликовали данные о доходах и имуществе депутатов муниципальных дум. Согласно опубликованным спискам, в думах, которые в прошлом году прославились на всю область принципиальным нежеланием некоторых депутатов сдавать декларации, отчитались все. Как ранее заявил первый вице-губернатор региона Владимир Тунгусов, общий процент сдачи деклараций вырос с 88 до 97.

В прошлом году о доходах не отчитались шесть артёмовских депутатов. В новый состав думы после сентябрьских выборов прошли четверо — на этот раз все предоставили декларации.

— В этом году мы отчитались о доходах, потому что изменились правила игры. Когда пять лет назад мы избирались, не было речи о том, что мы как приравненные к лицам, замещающим должности муниципальной службы, должны предоставлять такие декларации. Когда мы шли на выборы в сентябре, мы точно знали, что по закону всем нам будет необходимо ежегодно отчитываться о доходах, что это наша обязанность. Те, кто не хотел раскрывать доходы, могли на выборы не идти, — рассказал «ОГ» депутат думы Артёмовского ГО Александр Шарафиев.

В думе Малышевского ГО в прошлом году принципиально отказались предоставлять декларации 10 из 15 депутатов. Тогда на вопрос «ОГ» о том, будут ли их лишать мандатов, председатель думы Михаил Кудрявцев ответил, что «непонятно, как две трети депутатов могут наказать сами себя и лишить думу кворума за три месяца до выборов».

— В новый состав думы избрались только два из 10 не предоставивших год назад декларации о доходах депутата, — рассказал «ОГ» их коллега, депутат думы Малышевского ГО Дмитрий Комаров.— Большая часть из тех десяти депутатов прошлого созыва руководствовалась тем, что их срок полномочий заканчивается, поэтому и отчитываться якобы не обязательно. Ещё несколько человек говорили, что не будут сдавать декларации, потому что не была внесена поправка в устав муниципалитета, которая обязывает их это делать. Поправку в устав мы внесли ещё в прошлом году — поэтому теперь ни у кого вопросов не возникает.