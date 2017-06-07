Наказы для губернатора. Часть 2 – социальная сфера

Соглашение с главой ХМАО Натальей Комаровой позволит нашим северянам лечиться в соседнем регионе. Фото: департамент информполитики губернатора

Сюжет Пятилетка развития

Самые полезные и интересные предложения уральцев в проект народной программы «Пятилетка развития».

Во вчерашнем номере мы рассказали о том, чем партийцы предложили дополнить и углубить экономическую составляющую программы «Пятилетка развития». Однако львиную долю наказов составила социальная сфера, которая и формирует качество нашей жизни — таких вопросов почти сотня.

В отличие от более обобщённых и глобальных экономических наказов, социальные наказы предельно конкретны и «приземляют» программу «Пятилетка развития» до каждого города и двора.

— Мы все понимаем, что живём не в отраслях, а в территориях, — сказал врио губернатора Евгений Куйвашев на встрече с представителями «Единой России» в Первоуральске. — Поэтому «Пятилетка развития» должна стать программой развития территорий — понятной и доступной людям, одобренной и поддержанной уральцами. И разрабатывая эту программу, мы учитываем мнения и предложения экспертов, учёных, руководителей промышленных предприятий, представителей бизнеса, общественности.

Вопрос, который задают первым

В Сухом Логе Евгения Куйвашева спросили, как привлекать молодёжь в сёла и малые города.

— Мне легко отвечать на него: его всегда задают одним из первых. Что нужно, чтобы хотелось там оставаться? Благоустроенность, доступное и качественное образование для детей, дома культуры, библиотеки, магазины. Но в первую очередь нужно жильё, — ответил Евгений Куйвашев, добавив, что по итогам первых поездок дал соответствующее поручение профильным министерствам: со следующего года для врачей и других категорий работников социальной сферы будут строить жильё.

О том, что нужно, чтобы эти специалисты и их земляки жили в максимально комфортных условиях и могли реализовывать свой потенциал, партийцы подробно написали в своих наказах.

Образование

Каждый второй муниципалитет включил в наказ вопросы по образованию — хватит как раз на пять лет. В Первоуральске и в Каменске-Уральском ждут строительства школ на 1 200 мест каждая. Новые учреждения нужны в Пышме, Сосьве, посёлке Баранчинском (Кушвинский ГО).

Где-то для решения проблемы нужно сравнительно немного: например, в Алапаевске необходим пристрой к школе

№ 1, а в посёлке Сабик Шалинского ГО нужны школа на 50 учеников и детсад на 25 мест. Часто в наказах пишут, что ситуация не терпит отлагательства: в школе ачитского посёлка Уфимского под спортзал пришлось приспособить актовый зал, а под гардероб — тамбур. Все эти наказы сегодня на контроле у губернатора, но строить новые школы будут так же, как и детские сады — в порядке очерёдности: начнут с тех муниципалитетов, где вот-вот возникнет угроза третьей смены.

Здравоохранение

Чуть меньше наказов — о здравоохранении. Кстати, некоторые удалось выполнить ещё до того, как они попали в «Пятилетку».

— Наша давняя проблема — труднодоступность медицинской помощи, — рассказал глава администрации Пелыма Шахит Алиев. — В больнице остался один врач, несколько фельдшеров и медсестёр. Территориально пелымцы должны лечиться в Краснотурьинской больнице за 240 километров. В экстренных случаях обращались в посёлок Пионерский (ХМАО): у них прекрасная больница, и всего в 60 километрах от нас. Давно мечтали перейти к ним на медицинское обслуживание, но оформить эти отношения никак не получалось. Во время визита рассказали об этом Евгению Владимировичу. Он сказал — решим. И каково же было наше удивление, когда из новостей узнаём — врио губернатора Евгений Куйвашев и губернатор ХМАО Наталья Комарова уже подписали соответствующее соглашение на экономическом форуме в Санкт-Петербурге! Вы не представляете, какое социальное напряжение будет снято и у нас, и в Ивделе.

У других муниципалитетов ещё остаются наказы: строительство перинатального центра в Верхней Пышме, высокотехнологичная аппаратура в Первоуральске, потребность в новых детских поликлиниках в Берёзовском и в Железнодорожном районе Екатеринбурга, завершение строительства операционного блока 40-й ГКБ в Екатеринбурге.

Коммунальное хозяйство

Комфортная среда проживания начинается с коммунальной инфраструктуры — газификации, водоснабжения и качества воды.

В Первоуральске, например, много лет с началом таяния снега вода в водопроводе становится совершенно непригодной даже после кипячения. Те же первоуральские партийцы сообщили, что в отдалённых селениях не могут пользоваться бытовыми приборами, потому что в электросети не хватает напряжения: у энергетиков есть программа реконструкции и модернизации электросетей, но она реализуется чересчур медленными темпами.

Много вопросов, как и следовало ожидать, по газификации. Кстати, именно после такого вопроса Евгений Куйвашев напомнил партийцам Южного управленческого округа о том, что все «а нам нужно…» должны подкрепляться стратегическим планированием: что уже сделано, что планируется сделать и в какие сроки. И если, скажем, готов проект газопровода, значит, он должен быть таким, чтобы его не пришлось возвращать на переделку. Врио губернатора добавил: область помогает с финансированием в порядке очерёдности: если перед тобой в этой же программе стоят с заявками ещё несколько муниципалитетов, в обход установленных сроков проблему не решить.

Благоустройство

В лидерах по числу — наказы, связанные с благоустройством Екатеринбурга. Из 28 пунктов наказов, поступивших от районных отделений «Единой России», их, по меньшей мере, половина. Так, в Ленинском районе попросили подумать над тем, как улучшить транспортную доступность в микрорайоне Академическом. В Железнодорожном — учесть строительство социальных объектов — школы, поликлиники, детского сада — при застройке жилого квартала на бывшей площадке завода «Уралтрансмаш». В Орджоникидзевском — разобраться с нелегальными парковками и стоянками и решить вопрос устройства пешеходных переходов, в частности, на участке на улице Шефской, 108, напротив жилого комплекса.

В других муниципалитетах наибольший интерес вызывает благоустройство отдельных дворов и строительство детских площадок. Евгений Куйвашев заверил: желание муниципалитетов облагородить территорию будет поддержано, добавив, что инициатива должна исходить от самих жителей: если детские горки или клумбы жильцам не нужны, вложенные средства будут пущены на ветер.

Весной первоуральцам приходится набирать воду из цистерны: водопроводная — не слишком качественная. Фото: Павел Ворожцов

Кстати Как пояснил руководитель регионального исполкома «Единой России» Александр Косинцев, в рамках встреч с партактивом были заданы 225 вопросов. Ещё более 300 записок с просьбами и пожеланиями люди сложили в специальный ящик. Треть вопросов касалась темы ЖКХ, много вопросов задавали по здравоохранению, ремонту дорог и благоустройству. Все наказы направлены в департамент по работе с органами местного само-управления и в управление по работе с обращениями граждан: каждый должен получить обстоятельный ответ на свой вопрос.