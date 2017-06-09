Крашенинников предложил сажать в тюрьму за «карусели»

У законопроекта, который внёс председатель думского комитета, весьма высокие шансы на принятие. Фото: Алексей Кунилов

Депутат Госдумы от Свердловской области Павел Крашенинников внёс законопроект, согласно которому за организацию «каруселей» на выборах и вбросы избирательных бюллетеней последует уголовная ответственность.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству в соавторстве с сенатором Андреем Клишасомпредлагают дополнить УК РФ новой статьёй 142 «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме».

Авторы предлагают ввести наказание как для членов избирательных комиссий, так и для самих голосующих. Например, если член избиркома выдаст избирателю бюллетень, давая ему возможность проголосовать за другого человека или более двух раз в ходе одного и того же голосования, он может быть приговорён к принудительным работам или лишён свободы на срок более четырёх лет. Санкция также предусматривает штрафы в размере от ста до трёхсот тысяч рублей.

Для голосующих граждан за получение лишних бюллетеней предусмотрен более высокий штраф — от 200 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты, или иного дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет. Им также может угрожать лишение свободы на срок до четырёх лет. За те же действия, совершённые группой лиц по предварительному сговору, можно получить срок заключения до пяти лет.

Такие же санкции устанавливаются за подобные нарушения в ходе голосования на референдуме.

— Законопроект направлен на повышение честности и прозрачности выборного процесса. Введение уголовной ответственности за указанные правонарушения является необходимой мерой. «Избирательные карусели» — это мошенничество, последствия которого, в зависимости от уровня выборов, могут влиять на жизнь каждого гражданина страны, нарушая их конституционные права. Поэтому бороться с такими общественно опасными деяниями следует самым кардинальным образом, — объяснил Павел Крашенинников.