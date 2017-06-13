Выборы губернатора могут пройти по сценарию референдума

Экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель поддержал врио главы региона Евгения Куйвашева во время партконференции «Единой России». Фото: Павел Ворожцов

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

В минувшие выходные все региональные отделения парламентских партий провели конференции, на которых выдвинули своих кандидатов на выборы губернатора Свердловской области (состоятся 10 сентября). Судя по списку кандидатур, пока грядущая избирательная кампания скорее напоминает референдум о доверии действующему главе региона Евгению Куйвашеву, которого поддержала «Единая Россия». По мнению политологов, у него попросту нет равнозначных конкурентов.

Кандидаты

Раньше всех своего кандидата представило свердловское отделение ЛДПР. Они поддержали депутата Госдумы Игоря Торощина, чью кандидатуру предложил высший совет партии. По словам свердловского парламентария от ЛДПР Михаила Зубарева, других претендентов на партконференции не выдвигалось.

Следом своего претендента назвали свердловские коммунисты, которые неожиданно выдвинули мало кому известного бизнесмена — управляющего директора ПАО «Плюс банк» Алексея Парфёнова. Осенью прошлого года он баллотировался в Госдуму по Каменск-Уральскому округу, однако мандат там получил единоросс Лев Ковпак.

От свердловской «Справедливой России» в губернаторскую кампанию на этот раз вступит депутат регионального Заксобрания Дмитрий Ионин. До последнего никто не исключал, что местные справороссы всё-таки выдвинут своего лидера — Александра Буркова, который в 1999 году уже участвовал в аналогичных выборах и даже вышел во второй тур. Своё решение не участвовать он объяснил тем, что ему сейчас приходится координировать всю кампанию партии по стране.

Партконференция «Единой России» прошла без сюрпризов. Свердловские единороссы выдвинули в губернаторы врио главы региона Евгения Куйвашева. За него проголосовали 178 делегатов конференции. Его единственного оппонента — лидера регионального отделения партии Виктора Шептия — поддержали 53 человека.

Также своих кандидатов представили ещё две партии. Свердловское отделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» выдвинуло депутата думы Екатеринбурга Дмитрия Сергина. А свердловское отделение партии «Зелёные» выдвинуло депутата думы Екатеринбурга Константина Киселёва. Правда, к единогласному решению им удалось прийти только со второй попытки. Во время первого голосования мнения разделились: пять делегатов поддержали Киселёва, ещё пятеро проголосовали против. После этого был объявлен перерыв, и повторно партийцы собрались лишь на следующий день.

Шансы

При таком раскладе единственно сильного кандидата на сегодняшний день выдвинула только «Единая Россия». Остальные партии представили мало кому известных политиков, которых сложно назвать лидерами общественного мнения.

Можно вспомнить хотя бы прошлогодние выборы в Госдуму и свердловское Заксобрание. Игорь Торощин, Дмитрий Ионин, Алексей Парфёнов, Дмитрий Сергин — все они были кандидатами-одномандатниками в своих округах, и все проиграли. Первые двое мандаты получили лишь благодаря партийным спискам. Если они тогда не смогли заручиться поддержкой избирателей в рамках небольших округов, как им удастся за несколько месяцев склонить на свою сторону всю область?

Константина Киселёва тоже сложно назвать сильным кандидатом-оппозиционером. В екатеринбургскую гордуму он прошёл по спискам партии «Гражданская платформа». Однако весной прошлого года партия исключила его из своих рядов «за систематические действия, подрывающие доверие к партии». Некоторое время он вёл переговоры с несколькими политическими объединениями, которые могли бы его выдвинуть. В итоге остановился на «Зелёных», посчитав, что им удастся пройти муниципальный фильтр. Но разделяет ли он идеологию этой партии, сказать сложно. По крайней мере, вступать в неё он пока не спешит.

Если говорить о преимуществах Евгения Куйвашева, то у него уже есть предвыборная программа «Пятилетка развития», которая к тому же позиционируется как всенародная. Во время недавней длительной поездки по области он много рассказывал о программе и собирал туда наказы. Кроме того, врио главы региона поддерживает фактически вся политическая элита региона. Например, в партконференции «ЕР» приняли участие члены Совета Федерации Аркадий Чернецкий и Эдуард Россель, председатель регионального парламента Людмила Бабушкина, депутаты Госдумы, глава горадминистрации Екатеринбурга Александр Якоб, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, а также члены правительства, областные парламентарии.

— Я думаю, второго тура выборов определённо не будет. Так как соревноваться по большому счёту некому, — не задумываясь, говорит политолог Анатолий Гайда.

Тем не менее у оставшихся партий ещё есть время вплоть до 21 июля выдвигать своих кандидатов. Так, буквально вчера региональное отделение партии «Яблоко» анонсировало, что 17 июня проведёт конференцию, где обсудит выдвижение своего кандидата.