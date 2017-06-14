Четыре распоряжения Евгения Куйвашева после встреч со свердловчанами

Молодых специалистов решили заманивать на работу в моногорода жильём. Фото: Александр Зайцев

Врио губернатора региона Евгений Куйвашев после масштабной майской поездки по Свердловской области инициировал ряд законопроектов и распоряжений, о которых свердловчане чаще всего просили его во время встреч. В итоге в области будет расширен перечень получателей льгот на газификацию, запущена программа по обеспечению жильём выпускников медицинских вузов, а пенсионеры и матери-одиночки получат бесплатное представительство в суде.

Газификация

По словам Евгения Куйвашева, нередко складывается парадоксальная ситуация, когда бюджетные деньги и средства инвесторов затрачены, инфраструктура построена, но объекты газоснабжения простаивают и не вводятся в эксплуатацию. Одна из главных причин этого в том, что у потребителей, особенно у многодетных семей, пенсионеров и малоимущих граждан, нет возможности подключиться к сетям.

Государственная поддержка при газификации жилых домов в Свердловской области сегодня оказывается только малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам. Её размер варьируется в пределах 35 тысяч рублей. Что касается неработающих пенсионеров, то с 1 января 2015 года оказание помощи им было прекращено.

— В разработке свердловского Заксобрания уже имеется законопроект, который включит эту категорию граждан в перечень, — объявил на конференции «ЕР» Евгений Куйвашев.

Жильё для врачей

Там же глава региона анонсировал, что дал региональному правительству поручение по разработке программы по обеспечению жильём молодых врачей. Она должна заработать уже с 2018 года.

— Сейчас у нас нет распределения выпускников, его и не будет. Но решать проблему обеспечения кадрами учреждений здравоохранения, соцобеспечения — необходимо. Для этого, в частности, требуется создать условия для качественного проживания, — отметил Куйвашев.

— У нас есть программа поддержки врачей на селе. Сейчас же речь идёт о городах, — объясняет председатель комитета свердловского Заксобрания по социальной политике Вячеслав Погудин. — Естественно, сами муниципалитеты не осилят строительство жилья, поэтому нужна областная программа с выделением бюджетных средств.

Защита в суде

По ещё одной инициативе главы региона на прошедшем заседании ЗакСО депутаты в первом чтении приняли поправки в закон «О бесплатной юридической помощи». Как пояснил первый вице-спикер областного парламента Виктор Шептий, с этого года на бесплатную юридическую помощь смогут рассчитывать пенсионеры, граждане, имеющие трёх и более несовершеннолетних детей, женщины с детьми до трёх лет и матери-одиночки, воспитывающие ребёнка до 14 лет.

— Эти категории граждан сегодня получают помощь только в виде консультирования, но смогут получать дополнительную помощь и в виде составления заявлений, и при представлении интересов граждан в судах. Это позволит серьёзно повысить уровень социальной защищённости граждан и добавит работы государственному юридическому бюро и исполнительным органам государственной власти, — говорит Шептий.

Молодёжь

Евгений Куйвашев также намерен дополнить «Пятилетку развития» отдельной программой по работе с молодёжью, которую будет курировать лично. Первое, что он предлагает — поспособствовать трудоустройству молодёжи.

— Необходимы внесение изменений в законодательство о государственной и муниципальной службе, отмена стажа при начальном найме на службу, а при приёме молодёжи в частный сектор необходимо предусмотреть льготы для работодателей, — заявил на конференции глава региона.

Кроме того, молодёжь, считает Куйвашев, необходимо вовлекать в политическую жизнь области.

— Нужно заинтересовать нашу молодёжь теми возможностями, которые открывает для них участие в работе парламентских партий. Предлагаю выступить с законодательной инициативой, открывающей молодым дорогу к политической карьере, например, введением квотирования по возрастному принципу при регистрации списков кандидатов, — объявил врио главы региона.