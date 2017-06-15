Областная газета
Политика 15 июня 2017, 06:00

На Среднем Урале внедрят единую систему соцобслуживания

В Свердловской области готовятся к внедрению Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).

Как сообщили «ОГ» в департаменте информационной политики Свердловской области, объединение разрозненных регистров и баз данных поставщиков и получателей социальных услуг, созданных на федеральном и региональном уровнях, обеспечит прозрачность системы соцобслуживания, а, следовательно, позволит значительно повысить качество жизни уральцев.

В совещании под руководством заместителя министра труда и социальной защиты РФ Алексея Черкасоваприняли участие представители области — заместитель губернатора Павел Креков и министр социальной политики Андрей Злоказов. По словам последнего, в целях подготовки к наполнению ЕГИССО данными министерством социальной политики и отделением Пенсионного фонда РФ по Свердловской области подписано соглашение об информационном взаимодействии.

  • Опубликовано в №105 от 15.06.2017
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Областная газета Свердловской области

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