Евгений Куйвашев защитил заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Евгений Куйвашев выразил уверенность в том, что Екатеринбург станет «настоящим открытием для глаз и сердец тех, кто его посетит». Фото: областной департамент информполитики

Одним из преимуществ заявки России на проведение в 2025 году Всемирной универсальной выставки стал опыт, который Екатеринбург и Свердловская область получили в ходе предыдущей кампании по выбору столицы ЭКСПО.

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев представил российскую заявку на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Презентация прошла 14 июня в Париже в рамках 161-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок.

— Заявка Екатеринбурга является приоритетом для всего российского государства. А для жителей города и всех уральцев — мощным позитивным стимулом, укрепляющим наше общество. ЭКСПО-2025 станет для нас тем вызовом, к которому мы готовы, — заявил глава региона.

Евгений Куйвашев рассказал, что Екатеринбург расположен в самом центре евразийского пространства, и сюда легко добраться. Здесь с успехом прошли международные мероприятия: саммиты ШОС и БРИКС, «Россия — ЕС». В этом году в столице Урала состоится Первый всемирный конгресс для людей с ограниченными возможностями здоровья, а в 2018 году — матчи чемпионата мира по футболу. Кроме того, Свердловская область в целом представляет собой один из крупнейших индустриальных центров страны.

Свой потенциал представили также конкуренты Екатеринбурга: Осака, Баку и Париж. Евгений Куйвашев назвал все презентованные заявки яркими, отметив, что впереди всех ждёт интересное состязание. При этом он добавил, что у Екатеринбурга уже есть бесценный опыт, приобретённый в борьбе за право проведения ЭКСПО-2020.

— У нас сохранена команда, которая работала над продвижением прошлой заявки, есть опыт подготовки заявочной книги. Несомненно, это конкурентное преимущество. Кроме того, у нас зарезервирован под ЭКСПО земельный участок, самый большой из всех, представленных сегодня, — отметил глава региона.

Заместитель министра промышленности и торговли России Георгий Каламанов добавил, что в ближайшее время будет сформирован заявочный комитет, который займётся продвижением Екатеринбурга в качестве кандидата на право проведения ЭКСПО-2025.