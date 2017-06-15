Два миллиона вопросов президенту

К началу прямой линии президенту России Владимиру Путину было задано почти два миллиона вопросов, но приём обращений к главе государства продолжался до самого конца диалога Владимира Путина со страной. Фото: kremlin.ru

Сюжет Владимир Путин на «Прямой линии» - 2017

15 июня 2017 года Владимир Путин проведёт свою 15-ю «Прямую линию».

Сегодня, 15 мая, Президент РФ провёл пятнадцатую по счёту прямую линию. Основная часть вопросов, которые шли со всех концов страны, касалась социальных тем и уровня жизни, заметно упавшего за последние три кризисных года. Однако главная интрига прямой линии заключалась в том, поделится или нет президент своими планами о выдвижении на следующий срок.

В начале Владимир Путин традиционно представил актуальную статистику по основным экономическим показателям, где упомянул, что с июля-августа прошлого года в стране растут зарплаты — на 0,7 процента. Однако ведущие тут же озвучили ему сообщения от воспитателя из Астрахани, которая в мае заработала 7935 рублей, от медсестры на космодроме «Восточный» с зарплатой 10246 рублей, а также от начальника пожарной команды из Саратовской области, который жалуется на зарплату в 8 тысяч рублей, отмечая, что при этом приходится рисковать жизнью.

Путин пояснил, что эти люди не получали индексацию, так как не оказались в майских указах.

— Все, кого вы перечислили (медики, пожарные, сотрудники детских садов), это те категории бюджетников, которые не попали под указ о повышении. Им не индексировали зарплаты, несмотря на рост цен и инфляцию. Это несправедливо, я согласен. Но с 1 января 2018 года их доходы проиндексируют, — заверил президент.

Президент России в ходе прямой линии прокомментировал вопрос о повышении пенсионного возраста в стране.

— Я считаю, что к этому относиться нужно очень аккуратно. По поводу всяких слухов, что решение уже принято, — нет, решение не принято, — сказал Путин.

Задали вопрос Путину и по поводу материнского капитала и детского пособия. Вопрос задал акушер-гинеколог одного из перинатальных центров, который боится, что в России вновь наступит демографический кризис. Он уточнил у президента, будет ли продолжена в РФ программа по наращиванию пособий для матерей по уходу за детьми?

Президент пообещал, что программа маткапитала будет продолжена. Также он поручит правительству разработать механизм стимулирования молодых людей на рождение первого ребёнка и рассмотреть вопрос о повышении пособий по уходу за ребёнком.

Попросили президента прокомментировать и действия российской оппозиции, которая выходит на улицы, и поинтересовались у него, говорил ли он с кем-то из протестующих.

— Готов говорить со всеми, кто нацелен на решение проблем, а не использует имеющиеся трудности для собственного политического пиара, для собственной раскрутки. Они спекулируют на проблемах. А надо предлагать решения, — подчеркнул глава государства.

«Готовы ли мы жить под санкциями десятилетиями?» — задали такой вопрос президенту через сайт «Прямой линии».

— Санкции вводились против России на протяжении всей её истории. Я уж не говорю про советское время, но это было и раньше, ещё до Октябрьской революции, — сказал Путин. — Это происходит на голом месте. Не было бы Крыма и других проблем, придумали бы что-то ещё для сдерживания России.

На вопрос, отразились или нет на нас санкции, президент не задумываясь ответил, что конечно отразились.

— Кардинально или нет? Не думаю, — продолжил он, пояснив, что на российской экономике больше отразилась мировая конъюнктура и снижение цен на традиционные российские товары: нефть, газ, продукцию металлургии.

— Как ни странно, в санкциях есть и плюсы. Мы вынуждены были включить мозги, таланты, сосредоточить ресурсы на ключевых направлениях, а не только пользоваться нефте- и газодолларами, — сказал глава государства.

Актёр Сергей Безруков спросил о нападках на деятелей искусства в связи с фильмом режиссёра Алексея Учителя «Матильда».

— Мне бы не хотелось вступать в спор режиссёра с депутатом Поклонской, — ответил Путин, добавив, что рассчитывает на сохранение открытого диалога в рамках приличий.

Также присутствующий в студии Учитель посетовал на абсурдность проверок, инициированных Поклонской, которая даже не смотрела фильм.

— Прокуратура, Счётная палата ходят к нам и занимаются одним и тем же — это абсурдно, — пояснил режиссёр, уточнив, что таким образом к тому же растрачиваются бюджетные деньги.

Традиционно задали и несколько вопросов об отношениях России и США. По словам Путина, наша страна заинтересована в их нормализации.

— Я вам могу сказать, как сегодняшний глава российского государства: я знаю настроения наших людей — мы не считаем Америку своим врагом, — сказал президент.

По его словам, без взаимодействия с США урегулировать конфликт в Сирии не удастся. «Сирийская проблема, ближневосточная проблема. Всем уже очевидно, что без конструктивной совместной работы ничего не получится», — сказал он.

Кроме того, Россия рассчитывает на конструктивный подход США в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины. «Мы очень надеемся на конструктивную роль США в урегулировании кризиса на юго-востоке Украины, именно конструктивную», — заявил президент.

В ходе прямой линии Путин выразил надежду, что скоро будет ездить на отечественном автомобиле.

— Такая страна, как Россия, должна производить линейку автомобилей, которыми пользуются первые лица государства, — подчеркнул российский лидер.

Как известно, Владимир Путин в интервью фактически не говорит о своей семье. Поэтому настоящей сенсацией этой прямой линии стал его ответ на вопрос о внуках.

— Они у меня есть. Дети живут здесь, в Москве. Живут нормальной жизнью. Никуда не лезут. Кто-то из внуков уже ходит в детский сад. Недавно у меня родился второй внук. Я не хочу, чтобы они росли принцами крови, для этого им нужно нормальное общение в детских коллективах. Стоит мне назвать возраст, имя, их идентифицируют и не оставят в покое. Я прошу отнестись с пониманием к моей позиции, — попросил президент.

Во время конференции на больших экранах в студии, откуда президент общался с народом, транслировались текстовые сообщения, которые зрители присылали в режиме реального времени. Почти с самого начала прямой линии многие заметили, что они фактически не модерируются. В Интернете тут же развернулись споры, ответит ли он на провокационные вопросы или нет. На некоторые всё же ответил.

Путину, например, зачитали одно из сообщений, в котором спрашивали о подставных вопросах. Президент сказал, что вопросы не подставные.

— Ваши слова «своих не сдаём» относятся к взяточникам и коррупционерам? — зачитал ведущий ещё один такой вопрос.

— Я не считаю их своими, — ответил президент.

Последний вопрос: будет ли ещё одна прямая линия с Владимиром Путиным?

— Если и будет, то только такая же прямая, как сейчас, — ушёл от прямого ответа президент. Интрига, таким образом, сохраняется.

Обратиться к президенту напрямую в этот раз не удалось ни одному свердловчанину.