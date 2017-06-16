Новым главой Сухого Лога стал Роман Валов

В рамках мероприятий, посвященных Дню защиты детей, временно исполняющий полномочия Главы городского округа Сухой Лог Р. Ю. Валов вручил знаки отличия Свердловской области «За материнскую доблесть» в... Фото: администрация Сухого Лога

15 июня на внеочередном заседании думы городского округа Сухой Лог был избран новый глава городского округа Роман Валов.

Ранее он был первым заместителем главы администрации и временно исполнял обязанности главы городского округа после того, как бывший мэр Станислав Сухановв марте ушёл в отставку и возглавил фонд капремонта Свердловской области.

На пост главы Сухого Лога изначально претендовали шесть кандидатов, но до итогового голосования дошли только два претендента. Как указано в протоколе заседания думы, за Романа Валова проголосовали 16 депутатов. За второго кандидата — замглавы администрации Елену Москвину — отдал голос один человек. Два бюллетеня были признаны недействительными.