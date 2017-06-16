Новым главой Сухого Лога стал Роман Валов

15 июня на внеочередном заседании думы городского округа Сухой Лог был избран новый глава городского округа Роман Валов.
Ранее он был первым заместителем главы администрации и временно исполнял обязанности главы городского округа после того, как бывший мэр Станислав Сухановв марте ушёл в отставку и возглавил фонд капремонта Свердловской области.
На пост главы Сухого Лога изначально претендовали шесть кандидатов, но до итогового голосования дошли только два претендента. Как указано в протоколе заседания думы, за Романа Валова проголосовали 16 депутатов. За второго кандидата — замглавы администрации Елену Москвину — отдал голос один человек. Два бюллетеня были признаны недействительными.
- Опубликовано в №107 от 17.06.2017