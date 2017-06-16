«ОГ» сравнила предвыборные программы Росселя и Куйвашева

По словам Эдуарда Росселя, он «убеждён, что Евгений Куйвашев — очень сильный кандидат, который поднимет нашу область ещё на одну ступень». Фото: Павел Ворожцов

Член Совета Федерации, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель заявил, что концепция программы Евгения Куйвашева «Пятилетка развития» полностью совпадает с его видением, как должен развиваться регион. Об этом он объявил в прошлые выходные во время выступления на конференции регионального отделения «Единой России». «ОГ» решила сравнить две предвыборные программы: «Будущее Урала», с которой Эдуард Россель избрался на третий губернаторский срок в 2003 году, с вышеупомянутой «Пятилеткой» и посмотреть, в чём пересекаются взгляды политиков.

Сходство

Программа Росселя «Будущее Урала» была опубликована в «ОГ» 27 августа 2003 года. Её подготовке предшествовали десятки встреч Эдуарда Эргартовича с жителями разных населённых пунктов региона, на которых он выслушивал предложения свердловчан и собирал наказы. Только за июль-август 2003 года, судя по публикациям в нашем издании, экс-губернатор посетил 26 муниципалитетов. К тому же за это время Россель успел провести две большие пресс-конференции и ответил на вопросы свердловчан в рамках прямой линии в «ОГ».

Наши дни. 25 января 2017 года в «ОГ» выходит статья Евгения Куйвашева «Переломный момент», где он заявляет о разработке программы развития области «Пятилетка развития». Глава региона акцентирует внимание на том, что программа должна стать по-настоящему народной. Другими словами, сформироваться из наказов свердловчан. Сразу после этого на сайте областного министерства экономики запускается сбор предложений в «Пятилетку», проводится несколько крупных обсуждений по наполнению программы с участием профессионального сообщества, общественных организаций, трудовых коллективов, молодёжи. В конце мая Евгений Куйвашев отправляется в масштабную поездку по всему региону, где проводит десятки встреч с жителями и руководством муниципалитетов, продолжая собирать инициативы.

Теперь — к сути программ Росселя и Куйвашева. Оба кандидата в качестве ведущей цели ставят перед собой повышение роли Свердловской области как одного из ведущих субъектов страны. Правда, если Россель не обозначает, на какое конкретно лидерское место претендует регион, то Куйвашев не скрывая говорит о третьем.

К слову, наличие конкретных цифр — это серьёзная отличительная особенность «Пятилетки развития» от «Будущего Урала». Если в программе Куйвашева целевые показатели, которых область должна добиться в перспективе ближайших пяти лет, прописаны для каждой задачи, то у Эдуарда Эргартовича их нет совсем.

После анализа всех обращений, которые поступили в «Пятилетку», были сформированы пять ключевых направлений. В качестве основного Евгений Куйвашев выделил «сохранение и развитие человеческого потенциала». В программе Росселя человек также оказался на первом месте. «Забота о человеке — главный приоритет!», — пишет Эдуард Эргартович, подразумевая под этим повышение уровня и качества жизни населения.

Россель, судя по программе, в первую очередь под этим понимал увеличение доходов населения, контроль за выплатами зарплат. В принципе, тут всё понятно, на дворе непростые 2000-е. Евгений Куйвашев же говорит о повышении средней продолжительности жизни свердловчан, о создании новых технологичных рабочих мест, развитии моногородов, о том, что более 90 процентов школьников к 2021 году должны учиться в одну смену, а около ста процентов выпускников должны иметь возможность безбарьерного трудоустройства.

В качестве второго приоритета своих программ оба кандидата выделили развитие экономики, подразумевая в первую очередь промышленный потенциал региона. Россель пишет: «Развитие промышленности — основа благополучия Урала». Куйвашев в связи с вызовами времени делает ставку на инновации и «цифровую экономику», требует привлекать в регион инвестиции и вновь грамотно оперирует цифрами. Экс-губернатор предлагает развивать имеющийся индустриальный блок путём господдержки и льготных кредитов, а также говорит о разработке эффективной стратегии поддержки оборонного комплекса.

У Куйвашева и Росселя нет также кардинальных расхождений в вопросах здравоохранения, образования, жилищной политики и агропромышленного комплекса. Оба говорят о доступной медицинской помощи во всех муниципалитетах, общедоступных базовых образовательных услугах, жилищных льготах для молодых семей и специалистов, строительстве социального жилья, повышении заработных плат учителям, повышении качества услуг ЖКХ, программе капремонта.

Различие

Интересно, что в программе Эдуарда Росселя есть отдельный пункт с названием «Отношения с центром: Урал вместе с президентом». Действительно, на тот момент шёл третий год, как Владимир Путин занимал должность руководителя страны, а в Свердловской области ещё были живы воспоминания о несостоявшейся Уральской республике. И подчеркнуть, что кандидат поддерживает курс президента, в таких условиях было нелишним. Сегодня же выражение «вместе с президентом» для кандидатов в губернаторы приобрело уже какой-то априорный характер.

Кроме того, в программе Эдуарда Росселя фактически ничего не говорится о развитии гражданского общества и системы местного самоуправления. У Куйвашева, в свою очередь, этому посвящён целый раздел. Опять же во многом это вызов времени. В стране прошла реформа местного самоуправления, однако эта сфера ещё требует настройки. Что касается гражданского общества, тут врио главы области особое место отводит работе с молодёжью, которую обещает взять под свой личный контроль. К слову, эта категория населения также фактически не фигурирует в программе Росселя. И это тоже многое говорит о прошлом и настоящем. Тогда школьники на митинги не выходили.

Программы Куйвашева и Росселя действительно во многом схожи. И дело тут, скорее, в запросах свердловчан, которые со временем лишь корректируются под влиянием прошедших лет.