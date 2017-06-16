Что изменит «Прямая линия» президента для свердловчан?

Специалисты контакт-центра принимали только телефонные обращения для президента. Фото: Владимир Мартьянов

Четыре часа длилась «Прямая линия» Президента России Владимира Путина, которая прошла в четверг. Как отметили ведущие федеральных телеканалов в конце трансляции, всего главе государства поступило около 3 млн вопросов — это СМС- и ММС-сообщения, звонки, видеообращения. Среди 73 вопросов, прозвучавших во время прямого эфира, не было ни одного вопроса из Свердловской области. Хотя, конечно, они были.

Не попали в эфир

По данным «ОГ», видеообращения президенту записали жители пяти муниципалитетов Свердловской области: Екатеринбурга, Карпинска, Североуральска, Серова и Берёзовского. Письменное обращение отправил инвалид-колясочник из Первоуральска. Несмотря на то, что вопросы свердловчан в прямой эфир не попали, их также должны передать в администрацию президента и дать по ним ответ в течение 30 дней.

В обработке звонков на «Прямую линию» участвовало 80 операторов из Екатеринбурга. Все прошли специальную подготовку. Фото: Владимир Мартьянов

Обманутые дольщики ЖК «Щербакова, 20» из Екатеринбурга обратились к президенту с просьбой помочь в решении вопроса со строительством дома. В строительство вложилось 116 человек, стройка стоит с 2014 года.

Инвалид-колясочник Павел Поповиченко из Первоуральска отправил президенту просьбу помочь развить в его городе один из паралимпийских видов — бочче. Это спортивная игра с мячом, похожая на боулинг. Первоуралец отметил, что спортзалов в городе предостаточно, но необходимого инвентаря для тренировок нет. В среднем цена набора мячей составляет 32–35 тысяч рублей, но самостоятельно инвалидам такой инвентарь не приобрести.

Пенсионерки из Карпинска пожаловались, что им запрещают продавать урожай у магазинов. Фото: youtube.com

Пенсионерки из Карпинска записали видеообращение к Владимиру Путину, где пожаловались, что им запрещают продавать урожай на улице у магазинов, и попросили решить этот вопрос. Как отметили женщины, если бы у них была достойная пенсия — «не стояли бы на жаре и под дождём».

Жители Североуральска попросили восстановить поезд Бокситы — Екатеринбург. О проблеме неоднократно писала «ОГ». После отмены железнодорожного сообщения в 2013 году добраться до Екатеринбурга можно только на личном автомобиле или автобусе.

Житель Серова Сергей Данилов записал обращение по поводу газификации частного сектора города. Несмотря на то, что необходимые подстанции и трубопроводы были установлены и смонтированы ещё три года назад, из-за юридических проволочек газ до 150 домов так и не дошёл.

Мамы из Берёзовского попросили у президента новую поликлинику. Фото: youtube.com

Мамы из Берёзовского написали текстовое и видеообращение к президенту с просьбой незамедлительного строительства детской поликлиники. Обращение поддержали более полутора тысяч горожан и жителей соседних посёлков. Население Берёзовского растёт, а детская больница с 1977 года продолжает работать в пристрое жилой пятиэтажки полезной площадью всего 700 квадратных метров. При этом местные власти неоднократно заявляли, что до 2020 года средства из федерального бюджета на строительство новых социальных объектов выделяться не будут.

Получили надежду

Отвечая на вопросы жителей разных городов России, Владимир Путин дал надежду на разрешение проблем героев нашего издания. «ОГ» неоднократно писала о шести домах в посёлке Таёжный под городом Лесной, которые по требованию суда должны были снести в связи с расширением охранной зоны трубопровода «Газпрома». Когда много лет назад администрации Лесного и Нижней Туры выдавали жителям посёлка разрешения на строительство домов, никто не сообщил, что строительство домов здесь запрещено. С аналогичной проблемой к президенту обратилась жительница Челябинска Светлана Романова — её садовый домик хотят снести в связи с расширением охранной зоны водопровода.

— Конечно, это несправедливо, — отметил Владимир Путин. — Считаю, что закон нужно изменить. Во всяком случае, чтобы людей, которые оказались в зоне постройки, оставили в покое. Но надо сделать всё для обеспечения безопасности.

Не раз «ОГ» писала о проблеме транспортировки пациентов с почечной недостаточностью на процедуру очистки крови. В Свердловской области два-три раза в неделю ездить в центры диализа вынуждены 1374 человека из 64 муниципалитетов. В трёх муниципалитетах, по данным «ОГ», возникли разногласия между местными властями и медучреждениями о том, кто должен возить пациентов. Узаконить транспортировку больных на гемодиализ попросила инвалид первой группы, жительница Орла Клавдия Ставцева.

— Я помню, мы и в прошлом году говорили об этой проблеме, в том числе о возможности проведения гемодиализа на дому. Что касается транспортировки, я, честно говоря, в такой постановке вопроса вижу эту проблему в первый раз. Я вам обещаю, мы обязательно этим займёмся. И по поводу транспортировки тоже подумаем. Конечно, это потребует дополнительных затрат, но это дело очень чувствительное и очень важное для людей, которые страдают соответствующими заболеваниями. Обязательно проработаем этот вопрос и постараемся решить, — пообещал Владимир Путин.

Кстати Одна из площадок по приёму звонков на «Прямую линию» президента расположилась в Екатеринбурге, в контакт-центре Ростелекома. Звонки принимали 80 специалистов, которые прошли предварительный отбор и обучение. Каждый день работало около 30 человек, ночные звонки обрабатывал голосовой помощник. Как рассказал представитель контакт-центра Михаил Михеев, самый длинный разговор с желающим задать вопрос президенту длился 4,5 часа, ещё более 1700 звонков, поступивших в контакт-центры Урала (в Екатеринбурге и Челябинске), длились более 30 минут. Всего уральскими площадками было обработано около 120 тысяч обращений. Пик звонков пришёлся на 9 июня.