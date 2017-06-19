Владимир Путин сделал перестановки в свердловской полиции

Игорь Трифонов стал министром внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Начальник управления МВД по Екатеринбургу полковник полиции Игорь Трифонов cтал министром внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике.

Соответствующий указ 17 июня подписал Президент РФ Владимир Путин. Игорь Трифонов сменил Казимира Боташева, занимавшего эту должность с июня 2013 года по февраль 2017 года. В апреле Боташев назначен начальником разведывательного управления Национальной гвардии РФ — заместителем начальника главного штаба войск Нацгвардии.

Владимир Романюк был назначен заместителем начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области – начальником полиции в мае 2011 года. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Кроме того, от занимаемой должности освобождён заместитель начальника Главного управления МВД России по Свердловской области — начальник полиции генерал-майор полиции Владимир Романюк. Своих постов также лишились высокопоставленные сотрудники следственного комитета, МВД и прокуратуры Московской и Ленинградской областей.