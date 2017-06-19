Губернатор утвердил конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность главы Асбеста

Бывший глава городского округа Андрей Холзаков досрочно сложил с себя полномочия по собственному желанию в мае 2017 года. Фото: Павел Ворожцов.

Конкурс на должность главы Асбестовского городского округа пройдёт по так называемой «советской» системе — глава будет избираться местной думой из кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, в которую входят представители муниципалитета и главы региона.

Напомним, что бывший глава городского округа Андрей Холзаков досрочно сложил с себя полномочия по собственному желанию.

14 июня врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашевподписал распоряжение, согласно которому в конкурсную комиссию вошёл глава Южного управленческого округа Михаил Астахов, заместитель директора департамента кадровой политики губернатора и правительства региона Татьяна Данилова, директор департамента по местному самоуправлению Наталья Соколова и глава департамента внутренней политики Антон Третьяков.