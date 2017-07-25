Евгений Куйвашев встал за кафедру лектора

Евгений Куйвашев провёл в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) лекцию для управленцев монопрофильных территорий. Фото: Областной департамент информполитики

Почти 20 лет назад Евгений Куйвашев читал лекции по теории государства и права в Пойковском филиале Тюменского госуниверситета. Периодически он вновь встаёт за кафедру, но уже в другом статусе. В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) глава региона прочитал лекцию для управленцев монопрофильных территорий. Слушателями лекции, кроме свердловчан, стали представители нескольких регионов. В том числе Воронежской, Амурской, Ульяновской областей и Алтайского края.

Выступить в качестве эксперта Евгения Куйвашева пригласил ректор Президентской академии Владимир Мау.

РАНХиГС реализует программу по обучению команд городов с моноструктурной экономикой вместе с Московской школой управления «Сколково» по заказу Фонда развития моногородов. Наша область – в лидерах по числу моногородов: у нас их 17 (больше только в Кемеровской – там их 24). Лектора попросили рассказать, что помогает реализовывать программы развития моногородов в «опорном крае державы».

– Нашу встречу, наверное, нельзя назвать лекцией, – сразу оговорился Евгений Куйвашев. – Сегодня я делюсь своим опытом и сам учусь у вас.

«Три кита для моногорода»

– Не называйте свои города «моногородами», – обращается к слушателям Евгений Куйвашев.

– Как же их называть? – спрашивают из зала.

– Города, которые требуют дополнительного развития. Я в общении с главами стараюсь не использовать слово «моногород». По сути, моногородом можно назвать любой город, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга или других агломерационных центров. Они находятся в поиске новых точек роста, и наша задача – помочь этому. Это вполне возможно при соблюдении трёх условий.

Первое условие – это поддержка предпринимательской инициативы. В своё время мы рискнули и вложили в особую экономическую зону серьёзные средства, и как показала практика, не ошиблись. Когда я только заступил на должность губернатора Свердловской области, ко мне обратился очень активный бизнесмен – президент компании Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко. Вместе с гендиректором «ВСМПО-Ависма» Михаилом Воеводиным они меня в буквальном смысле ловили на каждом углу и убеждали вложить немалые деньги в создание инфраструктуры «Титановой долины». Это было непростое решение. Но уже на прошлой неделе их совместное предприятие Ural Boeing Manufacturing получило статус резидента особой экономической зоны. Инициативность людей привела к тому, что в области появится один из крупнейших заводов «Boeing» по обработке титана: ввод его в эксплуатацию увеличит выпуск титана на Урале в 2,5 раза. Запуск его запланирован через год – я вас приглашаю. Поэтому я вам советую: не бойтесь рисковать, если есть идеи, которые идут от бизнеса.

Второе условие – грамотное стратегическое планирование и на региональном, и на муниципальном уровне. Стратегия развития муниципалитета обязательно должна приниматься с учётом мнения экспертного сообщества и предпринимателей.

Третье условие успеха – внутриэлитное согласие. В каждом муниципалитете должна быть команда единомышленников, состоящая из руководства муниципалитета, депутатов, представителей градо­образующего предприятия, общественников. Тогда программы начнут «летать». А если в городах нет единства – исполнительный орган отдельно, дума отдельно, градообразующее предприятие само по себе – я вам говорю: это не работает. Поэтому иногда приходится выступать в роли арбитра. Если конфликт небольшой – приглашаем стороны, разговариваем. Если видим, что ситуация тупиковая, ничего не остаётся, как провести рокировку кадров.

ЖКХ

– Настоятельно рекомендую участвовать в приоритетных проектах, которые касаются городской среды, ремонта жилых домов и социальных учреждений, благоустройства дворов и парков, – заявил Евгений Куйвашев. – Создайте для этого отдельную команду в муниципалитете – мы вовлекаем в эту работу наших урбанистов, архитекторов, просто неравнодушных жителей. И тогда через пять лет вы не узнаете свой город.

Работа с главами

– А как вы стимулируете глав? – спрашивают Евгения Куйвашева представители города Фурманова Ивановской области.

– Давайте я вам отвечу, а вы сами решите, стимул это или нет. На протяжении пяти лет я каждый квартал собираю руководителей муниципалитетов на два дня. Все 94 главы приезжают, и мы по косточкам разбираем национальные проекты и лучшие практики. Раз в неделю после заседания правительства три-четыре главы остаются у меня на приёме. Без поддержки никто не уезжает, но есть одно простое требование: все проекты должны быть экономически обоснованными. Если хотите в городе бассейн – будет бассейн, но он должен быть востребованным и приносить прибыль, а не работать так, что денег будет хватать только на очистку воды. Конечно, стимулируем глав морально. Для меня любой глава – это «золотой фонд», первоклассный специалист. Я сам начинал работать в администрации посёлка и понимаю, какой широкий спектр задач им приходится решать. Могу заверить: в сложной ситуации ни одного мэра не оставили.

Евгений Куйвашев призвал представителей муниципалитетов не бояться рисковать и внимательно прислушиваться к бизнесменам. Фото: пресс-служба РАНХиГС

Поддержка бизнеса

– Треть работающего населения Свердловской области занята в малом и среднем бизнесе – 1,3 миллиона человек. Столько же проживает в городах с монопрофильным развитием, – пояснил Евгений Куйвашев. – Поэтому для поддержки бизнеса в области созданы различные механизмы. В год из различных институтов поддержки малому и среднему бизнесу в регионе выделяется около двух миллиардов рублей.

Куда идти?

Вопросы к докладчику возникли не только у руководителей территорий, но и у организаторов обучения.

– Евгений Владимирович, мы сейчас работаем с командами 319 моногородов. Недавно на стратегической сессии обсуждали, какой шаг будет следующим после того, как в моногородах закончится ремонт центральных улиц. На ваш взгляд, куда идти моногородам дальше? – спросил линейный менеджер Фонда развития моногородов Артём Суязов.

– Можно на примерах? – отвечает Евгений Куйвашев. – У нас есть город Полевской. Это тоже моногород, но когда там модернизировали производство, встал вопрос о привлечении новых специалистов, которым хотелось жить в комфортных условиях. В городе с удвоенной энергией начали строить новое жильё, возводить детские сады, ремонтировать дороги. Сегодня город не узнать. Власть не может выступать с предпринимательскими инициативами, но мы можем благоустраивать улицы, строить школы, больницы. И Фонд поддержки моногородов выбрал сегодня абсолютно правильную стратегию: делать монопрофильные территории более привлекательными. Попаданием в точку будет помощь в приобретении жилья для молодых специалистов, субсидирование ипотечных ставок: ипотека в 14 процентов – это неподъёмно. В таких городах, где нет крупных игроков, мы должны создавать эти комфортные условия, чтобы людям ни в коем случае не хотелось уезжать.

Мнения: Глава администрации города Россошь Воронежской области Юрий МИШАНКОВ: — В нашей области моногородов меньше, чем в Свердловской области, а проблемы в них те же. Лично меня мотивирует то, как решает их команда губернатора в лице руководителей муниципалитетов и то, что сам Евгений Куйвашев прошёл путь от руководителя муниципального образования до губернатора и знает, насколько важна обратная связь с мэрами. Сергей НАБОКИХ, глава Качканара: — На мероприятиях такого формата понимаешь, что ты не один. В чём-то мы опережаем коллег, а чему-то стоит поучиться. Это учит смотреть не под ноги, а на два-три шага вперёд, и если велосипед уже изобретён, можно просто сесть на него и поехать. Елена ДУГИНА, директор центра поддержки и развития малого и среднего предпринимательства РАНХиГС при Президенте РФ, руководитель программы обучения региональных управленческих команд: — Истории успеха для слушателей таких лекций зачастую гораздо важнее любых методологических рекомендаций. Этим и важно выступление Евгения Куйвашева. Лекция получилась очень интересной по содержанию: глава региона безбоязненно затронул все болезненные для моногородов темы и предложил свой сценарий по каждой из них.