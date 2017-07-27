Куйвашев назвал имена кандидатов в сенаторы

Действующий сенатор от Свердловской области Эдуард Россель вошел в тройку кандидатов в Совфед, которую в среду представил кандидат в губернаторы от «Единой России», врио главы области Евгений Куйвашев. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

В среду, 26 июля врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с подписями местных депутатов, необходимых для преодоления муниципального фильтра, подал в региональный избирком сведения о трёх кандидатах в сенаторы Совета Федерации РФ.

В тройку вошли действующий сенатор Совфеда Эдуард Россель, секретарь свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий и глава исполкома реготделения Общероссийского народного фронта Жанна Рябцева.

Напомним, в Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации — по одному от законодательного и исполнительного органов государственной власти. Представитель от исполнительной власти определяется на выборах глав субъектов. Каждый кандидат заявляет список из трёх человек, первый из которых в случае избрания кандидата будет наделён полномочиями члена Совета Федерации (второй в списке имеет шанс стать сенатором лишь в случае досрочного прекращения полномочий первого, третий — соответственно, после второго). Решение о наделении принимается вновь избранным высшим должностным лицом субъекта на следующий день после дня его вступления в должность указом.