Куйвашев назвал имена кандидатов в сенаторы

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Выборы губернатора Свердловской области-2017
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.
В среду, 26 июля врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с подписями местных депутатов, необходимых для преодоления муниципального фильтра, подал в региональный избирком сведения о трёх кандидатах в сенаторы Совета Федерации РФ.
В тройку вошли действующий сенатор Совфеда Эдуард Россель, секретарь свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий и глава исполкома реготделения Общероссийского народного фронта Жанна Рябцева.
Напомним, в Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации — по одному от законодательного и исполнительного органов государственной власти. Представитель от исполнительной власти определяется на выборах глав субъектов. Каждый кандидат заявляет список из трёх человек, первый из которых в случае избрания кандидата будет наделён полномочиями члена Совета Федерации (второй в списке имеет шанс стать сенатором лишь в случае досрочного прекращения полномочий первого, третий — соответственно, после второго). Решение о наделении принимается вновь избранным высшим должностным лицом субъекта на следующий день после дня его вступления в должность указом.
- Опубликовано в №136 от 28.07.2017