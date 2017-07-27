Политика 27 июля 2017, 17:19

Куйвашев назвал имена кандидатов в сенаторы

Действующий сенатор от Свердловской области Эдуард Россель вошел в тройку кандидатов в Совфед, которую в среду представил кандидат в губернаторы от «Единой России», врио главы области Евгений Куйвашев. Фото: Алексей Кунилов

Действующий сенатор от Свердловской области Эдуард Россель вошел в тройку кандидатов в Совфед, которую в среду представил кандидат в губернаторы от «Единой России», врио главы области Евгений Куйвашев. Фото: Алексей Кунилов

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В среду, 26 июля врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с подписями местных депутатов, необходимых для преодоления муниципального фильтра, подал в региональный избирком сведения о трёх кандидатах в сенаторы Совета Федерации РФ.

В тройку вошли действующий сенатор Совфеда Эдуард Россель, секретарь свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий и глава исполкома реготделения Общероссийского народного фронта Жанна Рябцева.

Напомним, в Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации — по одному от законодательного и исполнительного органов государственной власти. Представитель от исполнительной власти определяется на выборах глав субъектов. Каждый кандидат заявляет список из трёх человек, первый из которых в случае избрания кандидата будет наделён полномочиями члена Совета Федерации (второй в списке имеет шанс стать сенатором лишь в случае досрочного прекращения полномочий первого, третий — соответственно, после второго). Решение о наделении принимается вновь избранным высшим должностным лицом субъекта на следующий день после дня его вступления в должность указом.

  • Опубликовано в №136 от 28.07.2017
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Областная газета Свердловской области

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Выборы губернатора Свердловской области
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