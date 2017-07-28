18 человек претендуют на одно место в Совфеде

Как сообщили в избиркоме, Сведения о тройках будут размещены на информационном стенде в помещении для голосования с указанием представившего их кандидата на должность высшего должностного лица субъекта РФ. Фото: Александр Зайцев

Избирательная комиссия Свердловской области предоставила «ОГ» данные о тройках кандидатов в сенаторы Совета Федерации РФ, которые сформировали шесть претендентов на участие в выборах губернатора.

В список врио главы области Евгения Куйвашева («Единая Россия») вошли действующий сенатор Эдуард Россель, вице-спикер Заксобрания Виктор Шептий и руководитель свердловского исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Жанна Рябцева. Игорь Торощин (ЛДПР) включил в свою тройку своего думского коллегу Данила Шилкова, координатора ЛДПР в Свердловской области Антона Гусева и депутата свердловского Заксобрания Александра Коркина. Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») выбрал депутата Госдумы Александра Буркова, депутата думы Верхнесалдинского ГО Василия Добротина и зампредседателя Нижнетагильской городской думы Леонида Мартюшева. Тройка Алексея Парфёнова (КПРФ) выглядит следующим образом: полковник ВДВ Леонид Хабаров (судимый за организацию вооружённого мятежа), врач по эндоваскулярной диагностике и лечению Краснотурьинской горбольницы № 1 Олег Беляев и депутат ЗакСО Александр Ладыгин. Константин Киселёв («Зелёные») выбрал владельца алкомаркетов «Магнум» и сети бытовой техники «Норд» Илью Борзенкова, ректора Гуманитарного университета Льва Закса и главу ГК «Ньютон» Алексея Глазырина. В список Дмитрия Сергина («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») вошли зампредседателя центрального совета партии Владимир Ворожцов, депутат ЗакСО Евгений Зяблицев и член партии Александр Кислых.

— При выборах высшего должностного лица субъекта каждый кандидат заявляет список из трёх кандидатур, одна из которых в случае избрания представившего её кандидата будет наделена полномочиями члена Совета Федерации — сообщил «ОГ» пресс-секретать избиркома Дмитрий Ветошкин.