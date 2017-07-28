Сказ о том, как грузинского экс-президента украинского гражданства лишили

30 мая 2015 года президент Украины Пётр Порошенко назначил Михаила Саакашвили губернатором Одесской области. Но дружба с украинскими властями была недолгой. Фото: НИКОЛАЙ ЛАЗАРЕНКО / ТАСС

Сообщение о том, что бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили лишили гражданства Украины, появилось в новостных лентах почти всех информагентств. Хотя событие это воспринимается скорее как курьёзное свидетельство продолжения политической клоунады на постмайданной Украине…

«Герой трёх революций»

За несколько дней до начала эпопеи с лишением украинского гражданства Саакашвили объявил о создании им новой партии, целью которой провозгласил свержение «антинародного олигархического режима Петра Порошенко». Интересно также, что в эти же дни состоялся визит президента Украины в Грузию, где украинскому лидеру пришлось выкручиваться, отвечая на вопрос: почему Украина отказывается выдать на историческую родину беглого преступника Саакашвили? Порошенко отвечал, что о запросах грузинской прокуратуры (сообщениями о которых последние два года тоже пестрели новостные ленты СМИ, в том числе и украинских) ему лично ничего не известно. И как бы в подтверждение этих оправданий сразу после возвращения Порошенко в Киев Государственная миграционная служба Украины объявила, что Саакашвили лишается гражданства за то, что при получении украинского паспорта в мае 2015 года не рассказал о выдвинутых против него в Грузии обвинениях…

Напомним, что прокуратура Грузии заочно арестовала Михаила Саакашвили по обвинению в превышении властных полномочий при подавлении антиправительственных протестов в Тбилиси, а также в незаконном захвате телеканала «Имеди». Так как ещё в декабре 2015 года в связи с получением паспорта гражданина Украины он был лишён грузинского гражданства, теперь Саакашвили превратился в апатрида — лица без гражданства. Что лишает его возможности заниматься политической деятельностью на Украине, но не избавляет от судебного преследования в Грузии.

Саакашвили женат на гражданке Нидерландов и поэтому вправе претендовать на получение голландского паспорта. Но гордый политик разместил 26 июля в Интернете свою речь (записанную предположительно в США), в которой заявил о нежелании становиться гражданином какой-либо иной страны, кроме горячо любимой им Украины. Поскольку живёт там уже более 13 лет и считает себя «простым украинцем, участником трёх революций, включая одно студенческое выступление и два Майдана».

Откровенные признания

Уроженец Тбилиси Михаил Саакашвили после окончания тбилисской средней школы номер 51 учился в Киевском университете, потом вернулся в Грузию, где проделал головокружительную карьеру. В 1995 году его избрали депутатом грузинского парламента, в 2000 году назначили министром юстиции страны, а в 2002-м избрали председателем Законодательного собрания города Тбилиси. Осенью 2003 года Саакашвили возглавил государственный переворот по отстранению от власти президента Эдуарда Шеварднадзе, а в январе 2004 года сам стал президентом Грузии и занимал этот пост без малого девять лет.

Заметим, что как раз в 2004 году и в Киеве прошёл «первый Майдан», в результате которого президентом Украины стал Виктор Ющенко. Так что, похваляясь своим участием в первом украинском госперевороте, Саакашвили, занимавший тогда пост президента Грузии, признаётся тем самым, что, будучи главой одного государства, вмешивался во внутренние дела другой страны.

Специалист по госпереворотам

Впрочем, за годы своего президентства Саакашвили успел совершить не только те преступления, за которые его заочно арестовала грузинская прокуратура. Он умудрился ещё и развязать внутри своей страны две войны против собственного народа (в Кодорском ущелье и в Цхинвале). В результате которых от Грузии отделились два её бывших автономных региона — Абхазия и Южная Осетия. Лишь когда на очередных президентских выборах в ноябре 2012 года победил лидер партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, Михаилу Саакашвили пришлось прекратить свою кипучую деятельность по развалу Грузии и срочно покинуть родину.

Несколько месяцев он читал лекции в США, но, поскольку в получении визы на более длительный период работы в этой стране ему было отказано, Саакашвили уехал в Киев, где более 20 лет назад провёл свои студенческие годы. В столице Украины он оказался накануне начавшегося в ноябре 2013 года «второго Майдана» — государственного переворота по свержению президента Виктора Януковича. А в мае 2015 года уже новый президент Пётр Порошенко назначил его губернатором Одесской области.

Впрочем, пребывание на посту губернатора было недолгим — очень скоро специалист по госпереворотам Саакашвили переругался с киевскими властями и, обвинив их в установлении в стране «преступного олигархического режима», ушёл с этой должности. В своей интернет-речи 26 июля 2017 года Саакашвили говорил и о недавних переговорах в Тбилиси украинского и грузинского президентов как о «встрече главарей двух преступных олигархических режимов». Хотя косвенно признаётся в этой же речи, что к установлению этих режимов и в Грузии, и на Украине причастен лично…

О поганых советниках

Есть в интернет-речи одесского экс-губернатора и другие интересные откровения. «Поганые у вас советники, Петро Олексиевич», — сокрушается Саакашвили, полагая, что это именно они подбросили президенту Украины идею лишения его украинского гражданства.

Заметим, однако, что среди этих «поганых советников» с недавних пор числится и бывшая гражданка России Мария Гайдар. Которую летом 2015 года сам Саакашвили пригласил на должность советника одесского губернатора. После ухода Михаила Николозовича с губернаторского поста о Марии Егоровне некоторое время ничего не было слышно. Кто-то из журналистов утверждал даже, что она вернулась в Москву. Лишь совсем недавно стало известно, что в сентябре 2016 года Мария Гайдар, получившая за год до этого украинский паспорт, отказалась от российского гражданства, а в марте 2017 года президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о её продвижении по службе из советников главы региона в советники главы государства.

Грозит ли и ей судьба апатрида? К счастью, в отличие от её бывшего шефа, обвиняемого в преступлениях на исторической родине, Марии Гайдар судебное преследование в России не грозит.

Что же касается Саакашвили, то в Верховной раде полагают, что как только он вернётся на Украину, его задержат в Бориспольском аэропорту города Киева и депортируют в Грузию.

Тут и сказу будет конец. Смотришь на судьбу и метания этого удивительного человека и невольно вспоминаются лермонтовские строки: «Нет у вас родины, нет вам изгнания…»