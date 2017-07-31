619 муниципальных депутатов не отдали свои голоса ни одному из выдвиженцам в губернаторы

Муниципальный фильтр в регионе не прошли пять кандидатов. Фото: Алексей Кунилов

Избирательная комиссия Свердловской области приняла решение об отказе в регистрации на выборах губернатора четырём выдвиженцам. Они не смогли преодолеть муниципальный фильтр, то есть собрать необходимое количество подписей местных депутатов. Об этом вчера, 31 июля, сообщил председатель областного избиркома Валерий Чайников.

— Сегодня состоялось заседание комиссии, на котором было принято решение об отказе в регистрации на выборах губернатора Свердловской области четырём претендентам — Евгению Ройзману («Яблоко»), Виктору Костромину («Народ против коррупции»), Олегу Сотникову (Партия ветеранов России) и Олесе Красномовец («Патриоты России»). Эти претенденты не сдали в облизбирком документы для регистрации на выборах, — пояснил Чайников (неизбежный отказ в регистрации будет вынесен ещё одному выдвиженцу — Ивану Волкову, который принёс в избирком 126 пустых листов в свою поддержку).

Глава облизбиркома подчеркнул, что 619 местных депутатов (среди которых 50 парламентариев из сельских поселений) остались не задействованы в процедуре так называемого муниципального фильтра. То есть почти половина (по информации облизбиркома, в регионе насчитывается 1 478 депутатов).

— Можно было бы обратиться к ним. Другое дело, что они могли бы не захотеть поддержать того или иного кандидата. Всё зависело от их собственного желания или нежелания. Как бы кто ни относился к этой процедуре, все выдвиженцы могли заручиться поддержкой народных избранников, — объяснил Валерий Чайников.

Так или иначе фильтр сработал. Из 11 выдвиженцев необходимое количество подписей удалось собрать шести: врио главы региона Евгению Куйвашеву («Единая Россия»), депутату Госдумы РФ Игорю Торощину (ЛДПР), депутату свердловского Заксобрания Дмитрию Ионину («Справедливая Россия»), управляющему ПАО «Плюс банк» Алексею Парфёнову (КПРФ) и двум депутатам Екатеринбургской гордумы Константину Киселёву («Зелёные») и Дмитрию Сергину («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

Облизбирком, как и обещал, опубликовал у себя на официальном сайте списки, кто из муниципальных депутатов, кому из претендентов в губернаторы отдал свой голос. Видно, что народные избранники от «Единой России» действительно помогали некоторым выдвиженцам от других партий преодолеть фильтр. Однако такую вероятность никто не скрывал. Ранее в беседе с «ОГ» секретарь регионального отделения «ЕР» Виктор Шептий прямо говорил, что ради конкуренции на выборах партия поддержит нескольких кандидатов от оппозиции. Значит, вероятность договориться была, и кто-то ею воспользовался.

Кстати Валерий Чайников также рассказал, как идёт подготовка к муниципальным выборам (будут проходить в 49 муниципалитетах). По его словам, из-за отсутствия конкуренции в Нижних Сергах облизбирком может объявить о проведении повторной избирательной кампании. Документы от кандидатов там будут принимать до четвёртого августа.