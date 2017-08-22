Первый флаг России, поднятый на главном флагштоке страны, хранится в Екатеринбурге

Размеры флага — 3 на 6 метров, соотношение ширины и длины 1:2. Кстати, сейчас пропорции иные — 2:3. Изменение было принято 11 декабря 1993 г. Указом Президента РФ №2126 «О Государственном флаге Российской Федерации». Фото: Владимир Мартьянов

Сегодня в России отмечается День Государственного флага РФ. 22 августа 1991 года члены Верховного Совета РСФСР на утреннем заседании приняли постановление «Об официальном признании и использовании Национального флага РСФСР». Но на главном флагштоке страны — над Сенатским дворцом Кремля — некоторое время развевался флаг СССР. Впервые флаг России был поднят на этом флагштоке 25 декабря 1991 года. А сейчас он находится… в Екатеринбурге. Увидеть его может любой желающий в экспозиции Музея первого Президента России в Ельцин Центре.

— Флаг поднимали зимним вечером. День был будний, и народу на Красной площади было немного, — рассказывает «ОГ» Дмитрий Пушмин, руководитель архива Президентского центра Б.Н. Ельцина. — Никакой торжественной обстановки. Сняли красный флаг СССР, водрузили флаг России. На самом флаге комендант Кремля Михаил Иванович Барсуков позже сделал надпись: «25 декабря 1991 г. в 19:45 поднят Государственный флаг РФ»…

В этот же день около 19:00 Михаил Горбачёв подписал указ «О сложении Президентом СССР полномочий Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР и упразднении Совета обороны при Президенте СССР», а в 19:10 выступил в прямом эфире центрального телевидения с заявлением об отставке.

— К тому моменту уже были подписаны Беловежские соглашения (8 декабря 1991-го) и была принята Алма-Атинская декларация (21 декабря 1991-го), всем было очевидно, что СССР перестал существовать. Заявление Горбачёва было чистой формальностью. И символично, что этим же вечером место красного флага занял триколор, — продолжает Дмитрий Пушмин.

Этот флаг висел над Кремлём зимние месяцы, затем он был заменён новым, поскольку пришёл в негодность. Носители государственной символики, которые пришли в негодность, принято уничтожать — непублично и проявляя к этим знакам должное уважение...

— Но этот был первым. И его сохранили — похоже, это была личная инициатива Михаила Ивановича Барсукова, который в ту пору занимал должность коменданта Московского Кремля. Когда мы делали музей, он передал нам флаг через Владимира Николаевича Шевченко — шефа службы протокола при Горбачёве и Ельцине и члена правления Ельцин Центра. Это было в 2013 году. Но флагу требовалась реставрация…

Флаг номер… два? Водружение первого флага на главный флагшток страны действительно прошло без шума. В «Московском комсомольце» от 28 декабря 91-го об этом событии — лишь небольшая заметка: «На церемонии спуска флага СССР с серпом и молотом присутствовали только рабочие. А некто Кузьмин и Архипкин — служащие хозяйственной службы — проделали процедуру за несколько минут». Вот только озаглавлена заметка странно — «Флаг номер два»… — Дело в том, что был ещё один флаг, который подняли над зданием Дома Советов РСФСР 22 августа 1991 года, сразу после подписания исторического постановления Верховного совета РСФСР. Этот флаг также сохранился и находится… в личной коллекции Виктора Николаевича Ярошенко, который в начале 1990-х годов занимал пост министра внешнеэкономических связей РСФСР. Дело в том, что когда Верховный Совет постановил, что трёхцветному флагу быть, нужно было его сразу же водрузить над зданием как символ победы над ГКЧП. Но где же его взять? В руках у демонстрантов на улицах Москвы были десятки триколоров — от небольших флажков до огромного 50-метрового флага, фотографии которого стали одними из самых ярких образов августа 1991 года (сейчас этот флаг находится в экспозиции музея Берлинской стены в Германии). Кто-то вспомнил, что подходящего размера триколор есть в кабинете у Виктора Ярошенко… Он сделал его для выставки, которая должна была состояться в 1990 году в шведском Эребру. Но в 1990 году руководство не одобрило такую инициативу тогдашнего министра внешне-экономических связей РСФСР, и флаг так и висел у него в кабинете. Про этот флаг вовремя вспомнили и подняли его над зданием Дома Советов. Это совсем небольшой флаг, и, конечно, он был не предназначен для улицы. Он провисел над зданием Верховного Совета несколько часов, и сейчас он хранится у Ярошенко. Флаг России, впервые официально поднятый над Домом Советов РСФСР 22 августа 1991 г.1990. Шёлк, 255 x 180 см. Фото: Нина Петухова

— Реставрация флага шла больше 8 месяцев — с января по октябрь 2014 года, — поясняет Дмитрий Пушмин. — Мы обратились за консультацией и помощью к специалистам Государственного исторического музея. На 36 квадратных метрах (3 на 6 метров, полотнище двухстороннее) из парашютного шёлка были обрывы и ослабления нитей, сквозные прорывы, выцветание красителей, следы смазки по металлу от флагштока, коррозии металла, ржавчины, затёки. Паспорт реставрации с перечислением всех процедур хранится в архиве Президентского центра Б.Н. Ельцина.

Задача специалиста-реставратора — сделать так, чтобы оригинальный предмет сохранился для истории максимально долго, а не стереть все следы бытования предмета, вернув ему новое состояние. Поэтому многие следы ржавчины и повреждений ткани остались на полотне, но больше не угрожают сохранности флага.

Сегодня — День Государственного флага Российской Федерации Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев: — Уважаемые жители Свердловской области! Поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской Федерации! Мы, россияне, гордимся национальным флагом, ценим его долгую и славную историю. Под бело-сине-красным стягом Россия одержала громкие победы, укрепив статус великой державы. Сегодня государственный флаг развевается над Московским Кремлём, над административными зданиями по всей стране. Но так было не всегда. Чуть больше четверти века минуло с тех памятных событий 1991 года, когда Россия окончательно избрала путь демократии и вернула себе исторический флаг, учреждённый Петром Великим. Сегодня, восстанавливая связь времён, мы стремимся укрепить в обществе бережное и уважительное отношение к государственному флагу — зримому символу единства, силы и суверенитета государства. Дорогие уральцы! Очень важно видеть за государственной символикой живую историю страны, родного края, собственной семьи. Новое поколение должно отчётливо понимать: общее благо зависит от каждого конкретного человека. Именно такой идеей проникнута программа «Пятилетка развития», которая ставит целью вывести Средний Урал в тройку регионов-лидеров, упрочить гражданский мир и согласие в обществе, повысить качество жизни уральцев. Желаю всем нам успеха на этом пути, деятельной любви к Родине, своей профессии и близким людям. Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина: Дорогие уральцы! От имени депутатов Законодательного Собрания и от себя лично поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской Федерации! Этот праздник был учреждён Указом первого Президента России Б.Н. Ельцина в память об августовских событиях 1991 года, когда над Белым домом впервые был официально поднят трёхцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище СССР с серпом и молотом. Возвращение исторического российского флага, учреждённого ещё во времена Петра I, стало знаком возрождения России, сохранения исторической памяти, позволяющей провести связующую нить между прошлым и будущим. Бело-сине-красный флаг России сегодня развевается над всеми государственными учреждениями страны. Он является непременным атрибутом самых важных событий — международных встреч и переговоров, государственных праздников, официальных мероприятий, юбилейных торжеств. Под Государственным флагом наши соотечественники демонстрируют выдающиеся спортивные достижения, бьют рекорды, завоёвывают высокие награды за заслуги в области производства, науки, культуры. И всякий раз во время торжественной церемонии поднятия Государственного флага каждого из нас переполняет гордость за страну и наш народ, мы ощущаем величие России, испытываем любовь к Отчизне и сопричастность её судьбе. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области при открытии заседания стоя приветствуют Государственные флаги Российской Федерации и Свердловской области как одного из субъектов страны, тем самым мы демонстрируем уважение к атрибутике государства, свою гражданственность и патриотизм. За последние годы, ставшие для России целой эпохой, сделан значительный шаг на пути демократических преобразований и экономических реформ, укрепления государственности, утверждения авторитета России на международной арене. Несмотря на внешнеэкономические и внешнеполитические проблемы, затрагивающие весь мир, Россия продолжает идти по пути развития и созидания, сохранения мира, защиты интересов своего народа и проявления уважения к народам других государств. Бело-сине-красный флаг вдохновляет нас на самоотверженный труд, помогает достойно отвечать на все вызовы времени. Жители Свердловской области вносят достойный вклад в приумножение могущества России, подтверждая своими трудовыми успехами статус опорного края державы. Многое делается для развития потенциала региона. Идёт модернизация промышленных предприятий, укрепляется сельское хозяйство, развиваются наука и новейшие инновационные технологии, реализуются долгосрочные проекты во всех сферах деятельности. Но многое ещё предстоит сделать для повышения качества жизни уральцев. И только объединив усилия, мы можем достичь результатов. Дорогие земляки! Наша задача — передать детям и внукам уважительное отношение к главному символу нашей великой державы, сделать всё, чтобы они могли гордиться Отечеством. В этот знаменательный день я желаю вам и вашим близким мира, благополучия, крепкого здоровья и успехов во всех добрых начинаниях! Пусть наш российский флаг и впредь будет символом сильной, независимой страны, нашей любимой России. С праздником!