«Вас 40 и я буду 41-м». Что пообещал Россель активистам Серова?

Встреча с директором Надеждинского металлургического завода Андреем Удовенко особенно приятна — Россель знаком и с его отцом — бывшим директором НТМК. Фото: Тамара Романова

В Серов сенатор, почётный гражданин Свердловской области Эдуард Россель приехал в знаковый день: именно в эти дни 22 года назад он был избран первым губернатором области. Тогда Серов поддержал его, отдав свои голоса за человека, кому Урал и Свердловская область обязаны многим. И главное — тем, что удалось в самые трудные годы сохранить промышленную мощь. Сегодня, осмотрев территорию Серовского механического завода и производства Надеждинского металлургического завода, Эдуард Эргартович порадовался тому, что спасённые не без его участия предприятия сегодня ведут большую реконструкцию.

Мне довелось быть на первой встрече недавно избранного губернатора Росселя с коллективом оборонного предприятия в 1996 году, когда люди не получали месяцами зарплату, не было государственного заказа и оплаты за уже поставленную продукцию. Тогда только человеческий талант Росселя, его умение общаться с людьми смогли сгладить ситуацию, он смог убедить людей, что все трудности — временные. И оказался прав.

Сегодня вся территория Серовского механического завода — как огромная строительная площадка. Здесь идёт самая большая за 86 лет существования предприятия реконструкция производства и инфраструктуры, на что будет затрачено более 1400 миллионов рублей. Как бывший строитель, Россель оценил масштабы работ, обратив внимание на цех, у которого уже снесена одна стена, но производство не прекращается.

— Мы как на войне, — полушутя сказал и.о.генерального директора Серовского механического завода Александр Атрехалин. — Работаем в таких условиях, понимая, что это нужно для завода, для страны. Уже сейчас понятно, что планы по объёмам производства в этом году будут перевыполнены процентов на 15–20.

К слову сказать, завод сейчас выполняет заказы и для Сирии, в чём смог убедиться член Совета Федерации Эдуард Россель в заводском музее. Там к образцам времен Великой Отечественной войны уже добавлены современные изделия. Там же есть и образцы длинномерных труб и замков для них, из которых в Бразилии смогли пробурить скважину в 18 километров. Впрочем, серовские механики осваивают и менее глобальные, но очень важные заказы. Как рассказал заместитель директора по коммерческой части Сергей Минибаев, сборная России по санному спорту на зимнюю Олимпиаду поедет на санках из серовских сплавов.

Поездка на Надеждинский металлургический завод началась с приятной встречи. В своё время Эдуард Россель активно сотрудничал с директором Нижнетагильского металлургического комбината Виктором Удовенко, много вместе строили. А сейчас на территории Надеждинского завода его встретил его сын — Андрей Викторович Удовенко, директор этого завода. Несколько минут приятных воспоминаний — и вместе они спешат сначала в столовую крупносортного цеха, потом — на производство. Первый пункт — теплопункт, который построил завод и передаёт городу для отопления центральной части жилого массива. Особый интерес вызвал у Росселя цех готовой продукции, где шла погрузка металла на машину — сейчас потребители из-за роста тарифов всё больше отказываются от железнодорожных перевозок, серовский металл разъезжается по всей стране, о чём красноречиво свидетельствовали надписи над штабелями металлопроката.

После посещения двух заводов сенатор заявил участникам городского совета «За будущее Серова», что наша область смело может переходить на импортозамещение.

— У нас есть металл, есть предприятия и технологии, грамотные специалисты. Важно быть вместе, объединиться вокруг нашего президента и губернатора, вокруг партии «Единая Россия». Вы правильно сделали, создав такой совет, куда входят руководители разных предприятий, организаций, депутаты. То, что вы советуетесь с людьми и создаете программу как коллективный наказ будущим депутатам, это здорово. Вас 40, я буду 41-м! Слушайте людей, как это всегда делал я. Кстати, именно об этом говорил Путин на последнем заседании президентского совета по развитию местного самоуправления в Кирове. Он так и говорил мэрам городов, почти цитирую: «Слушайте людей, советуйтесь с ними!». Так что совет «За будущее Серова» делает нужное дело. Я знаю, что некоторые из его участников сейчас баллотируются в депутаты городской думы. Пожелаю им победы на выборах.

О том, что сегодня беспокоит серовчан, сенатор, идущий на выборы в одной связке с Евгением Куйвашевым, услышал на встрече с лидерами общественного мнения, активными жителями Серовского ГО. Они задавали насущные вопросы: о деятельности управляющих компаний, росте тарифов на коммунальные услуги, газификации сельских территорий, возможности прихода программы реновации из Москвы в наши города, о строительстве и ремонте дорог, социальном жилье, здравоохранении.

Подводя итог встреч на серовской земле, Эдуард Россель особо отметил, что усилия, начатые 22 года назад его командой и продолженные нынешним губернатором Свердловской области, дали положительный эффект.

— Сегодня наша область на подъёме. Пока умные экономисты страны «ищут дно в экономике», Свердловская область даёт прирост более 4 процентов. И наша задача — продолжить начатый курс, поддержать власти, объединиться всем — начиная от рабочего и до губернатора. Мы должны победить, прий-ти к власти и взять на себя ответственность за область, за город. Я благодарю серовчан за радушный приём. Каждая встреча с вами оставляет в моей душе массу положительных эмоций. Здоровья вам, благополучия и радости в жизни. Обязательно приходите на выборы 10 сентября.