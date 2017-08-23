Выборы в Нижнем Тагиле: никаких дискуссий и трат

На одном из избирательных участков на Красном Камне все жители пенсионного возраста получили анонимные презенты. Фото: Галина Соколова

Тагильчане готовятся 10 сентября выбрать не только губернатора области, но и мэра города, и депутатов местной думы. Предвыборная кампания в муниципалитете проходит практически незаметно. Политической рекламы немного: на улицах изредка попадаются билборды, с которых улыбаются претенденты на пост главы, да возле магазинов шустрые ребята раздают листовки от имени кандидатов-заводчан. Но и в этом спокойном течении время от времени появляются интриги и умиляют находки местных креативщиков.

Бережливые кандидаты

Сначала о выборах градоначальника, которого тагильчане будут выбирать как и пятилетку назад — прямым голосованием. Жители свердловских муниципалитетов, горюющих об утрате прямых выборов мэра, на примере Нижнего Тагила могут посмотреть, как это бывает буднично. Ни склок, ни обмена компроматом — сплошные реверансы в адрес одного из кандидатов. На пост тагильского мэра претендуют пятеро: действующий глава города единоросс Сергей Носов, директор НТИ УрФУ коммунист Владислав Потанин, представитель ЛДПР — коммерческий директор ООО «Актив» Ильдар Раинбаков, представляющий партию «Патриоты России» руководитель движения «Тагил без ям» Никита Чапурин, и предприниматель Евгений Рохлин из «Партии Роста».

Никто из кандидатов не развил бурной деятельности. Каждый действует так, будто подготовка к выборам для него дело обычное, не требующее ни душевного порыва, ни вливания средств. По последним данным, предоставленным избирательной комиссией, деньги на ведение избирательной кампании имеют Владислав Потанин и Евгений Рохлин. У первого чуть больше двух тысяч рублей, у второго — аж пять тысяч. На счетах других претендентов и вовсе нули.

На днях на городском канале ТВ-4 прошли первые дебаты кандидатов в мэры. Организаторы считают, что дискуссия состоялась, а зрителям запомнилось, что каждый из участников посчитал своим долгом отметить заслуги действующего главы города. Вялость кампании объясняется предсказуемостью выборов.

Избирателям — крышки для закатывания

Борьба за депутатские кресла идёт куда интенсивнее. Городская дума седьмого созыва будет состоять из 14 депутатов, избранных в одномандатных округах, и ещё 14, прошедших по партийным спискам. На мандаты претендуют 220 человек. Тут тратятся и деньги, и творческий капитал.

В выборных кампаниях прошлых лет за место вокруг думского стола боролись группы, представляющие два крупнейших предприятия города. Нынче конкуренцию им составили претенденты, продвигаемые мэрией. В основном это руководители бюджетных организаций, выполняющие обязанности советников главы города по разным направлениям. Единственной интригой грядущих выборов тагильчане считают итоги голосования на участке №9, где баллотируется победитель праймериз «Единой России» директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов. Его главным соперником в качестве самовыдвиженца выступает действующий депутат от этого округа директор по персоналу завода металлоконструкций Вячеслав Горячкин.

Не имевшие ранее сильных соперников в «своих» округах заводские кандидаты ведут активную агитацию. На выборных счетах выдвиженцев НТМК находятся самые крупные денежные средства. Но не одним рублём сильны металлурги. Они проявляют удивительные инициативы. Так, на одном из избирательных участков на Красном Камне все жители пенсионного возраста получили анонимные презенты. В пластиковые пакеты были с любовью вложены набор крышек для закатывания, деревянная ложка-мешалка и рабочие перчатки. Чтобы избиратели всё-таки поняли, кто проявил о них трогательную заботу, пакет и каждую из вещиц, включая крышки, украсил узнаваемый логотип.

А на Вагонке во время раздачи агитационных листовок с изображением депутата девушки в сарафанах пели частушки.