8,5 миллиарда рублей на строительство ЕКАДа

Строительство ЕКАД. Фото: Александр Исаков

В проект федерального бюджета на 2018–2020 годы предложено включить пункт о выделении более 8,5 миллиарда рублей на окончание строительства Екатеринбургской кольцевой автодороги. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Министерство транспорта РФ считает возможным направить на строительство ЕКАДа более 2 миллиардов рублей в 2018 году, 1 миллиард рублей в 2019 году, 5,5 миллиарда рублей в 2020 году.

«В целях безусловного исполнения указаний Президента Российской Федерации Минтранс России при формировании федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов внёс в установленном порядке предложения о выделении дополнительных бюджетных ассигнований в Федеральный дорожный фонд для предоставления субсидий бюджету Свердловской области на софинансирование строительства второго и третьего пусковых комплексов обхода», — говорится в письме за подписью и.о. министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

Как уже сообщала «ОГ», этот вопрос глава Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с Владимиром Путиным во время июльского визита президента на Средний Урал.

Напомним, руководство страны и в прошлые годы неоднократно выделяло средства для строительства ЕКАДа. В 2016 году на эти цели федеральная казна направила 1,7 миллиарда рублей, а в 2017-м — 460 миллионов рублей.

Прокладка ЕКАДа стартовала в 1994 году. Общая протяжённость этой важнейшей для Екатеринбурга автотрассы ко времени полного окончания строительства составит около 94 километров. 58,7 километра новой автодороги были введены в эксплуатацию с 1997 по 2011 год. Сейчас работы ведутся на южном полукольце (35 километров).

По завершении строительства ЕКАДа удастся вывести из городской черты 60–80 тысяч транзитных автомобилей в сутки. Это значительно улучшит экологическую и транспортную ситуацию в Екатеринбурге. Кроме того, ЕКАД позволит создать единый транспортный узел, объединяющий федеральные дороги от Екатеринбурга на Пермь, Тюмень, Челябинск и Серов (с выходом на Ханты-Мансийск). Благодаря этому интенсивность движения транспорта вокруг столицы Урала возрастёт в 1,5–2 раза.