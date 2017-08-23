«Пятилетку развития» окружили предложениями

На форумах жители управленческих округов могли напрямую обратиться к доверенным лицам губернатора или депутатам Заксобрания. Фото: Галина Соколова

Сюжет Пятилетка развития

Самые полезные и интересные предложения уральцев в проект народной программы «Пятилетка развития».

В Свердловской области прошли форумы жителей четырёх управленческих округов — Северного, Южного, Западного и Горнозаводского, — где обсуждалась и дополнялась новыми проектами программа «Пятилетка развития», созданная по инициативе врио губернатора Евгения Куйвашева. Цель форумов — добиться общественного одобрения и поддержки программы.

— Предложения в программу собирались на протяжении последних 11 месяцев, — пояснил «ОГ» первый заместитель руководителя исполкома реготделения ЕР Андрей Мозолин. Всего поступило более 300 наказов. Сейчас задача — не столько собирать предложения, сколько донести до населения смысл «Пятилетки развития», рассказать о ней не казённым, а человеческим языком.

ГОРНОЗАВОДСКОЙ ОКРУГ. В Нижнем Тагиле на гражданском форуме, в котором приняли участие более 700 жителей Горнозаводского управленческого округа, наиболее жаркие дебаты разгорелись при обсуждении двух планируемых показателей: увеличение продолжительности жизни на четыре года и перевод 91,4 процента школьников на обучение в одну смену.

— Нам повезло, в Кировграде строится новая школа, — рассказала на форуме директор школы №2 Любовь Ялышева, — в следующем году наши дети пойдут в новое здание, на строительство которого было выделено 900 миллионов рублей. Это очень своевременно, ведь школьников становится больше. Раньше мы набирали три первых класса, нынче — пять. В Горнозаводском округе в школах-новостройках также остро нуждаются Нижний Тагил, Невьянск, Верхняя Тура и Кушвинский городской округ.

Также участники форума определили комплекс проблем, которые необходимо решить. Прежде всего это улучшение экологии и качественная и доступная медицина. Необходимы действенные меры для окончания строительства детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле, привлечения медицинских кадров в глубинку и сокращение платных услуг в диагностике и лечении.

ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ. Во Дворце культуры Первоуральского новотрубного завода собрался актив 20 муниципалитетов Западного управленческого округа. Особое внимание в обсуждении уделили созданию комфортной среды для проживания. Участники встречи рассмотрели тему на примере Первоуральска. Там проводят реконструкцию набережной Нижнешайтанского пруда.

— Наш город преобразился потому, что здесь есть команда, которая неравнодушна к тому, как люди живут сегодня, — высказался председатель общественной палаты Первоуральска Владимир Кириллов.

Молодые депутаты на форуме предложили увеличить число детских площадок и кортов, объём доступного жилья.

Ещё одним важным вопросом для обсуждения стало взаимодействие бизнеса и общества. Западный округ известен серьёзными инвестициями предприятий в социальную сферу. Участники форума подчеркнули, что только успешное развитие экономики региона может обеспечить рост качества жизни населения. Нужна последовательно планируемая работа.

— Для того чтобы в муниципалитетах и дальше происходили позитивные изменения, нужно чёткое планирование, программа, чтобы собрать в единый пул все ресурсы — человеческие и финансовые, — сказала в своём выступлении на форуме депутат Заксобрания Елена Чечунова.

СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ. В Краснотурьинск съехались более 450 человек из 15 муниципальных образований. И главной проблемой, которую здесь обсуждали, стало развитие моногородов.

— Я был модератором секции по развитию экономики, — рассказал «ОГ» глава Краснотурьинска Александр Устинов. — Мы пришли к единому мнению, что нужно развивать межмуниципальную и внутримуниципальную кооперацию — взаимодействие малого и среднего бизнеса с крупными предприятиями. Самое главное — привести инвесторов в муниципальное образование, будут инвесторы — будут рабочие места, достойная зарплата, которую люди могут потратить здесь же в магазинах. Значит, есть покупательская способность, будет развиваться малый и средний бизнес, который дополнит и обслужит крупные предприятия — уборка, стирка, глажка, услуги общепита.

По словам экономиста службы развития Серовского механического завода Марины Балагура, в Серове по такой схеме пока работают в основном непрофильные вспомогательные производства, которые раньше относились к заводам, а сегодня выведены в отдельные небольшие предприятия.

— По функционалу они занимаются тем же самым, чем занимались в составе завода, но юридически они отдельные и занимаются аутсорсингом. Хотелось бы, чтобы для обслуживания крупных предприятий привлекались предприниматели со стороны, а не только компании, которые поменяли свой юридический статус. Но пока это проблематично — нужна материально-техническая база, надо вложить довольно много средств, чтобы предлагать услуги крупному бизнесу. Поэтому малые предприятия в основном работают в сфере торговли и услуг населению, потому что это не требует больших материальных вложений, — сказала участница форума.

ЮЖНЫЙ ОКРУГ. Много предложений в Каменске-Уральском собрала секция «Комфортная среда проживания».

— Мне понравилась конструктивная позиция администрации: депутаты, представители администрации говорили о том, что нужно актуализировать планы ремонта дворов и общественных пространств, — прокомментировал Сергей Полыганов, который модерировал обсуждение.

Новыми оказались предложения старших по домам по изменению законодательства о проведении общих собраний. Сейчас собрать кворум собственников жилых помещений очень трудно, а без этого нельзя принимать решения по благоустройству дворов.

Высказывались предложения о перераспределении финансирования в пользу благоустройства общественных пространств — парков, набережных. Сейчас две трети денег, предназначенных для благоустройства, направляются на ремонт дворов, и только треть — на общественные пространства.

Болевые точки — Везде мы видим поддержку программы. Ни разу не было, чтобы из неё что-то убрали или назвали неуместным. Наоборот, люди предлагают улучшения по каждому направлению. Мы разделим все обращения на блоки и передадим Евгению Владимировичу Куйвашеву, — рассказал «ОГ» ведущий форумов, секретарь Общественной палаты Свердловской области Сергей Полыганов. По его словам, ТОП самых актуальных проблем, волнующих свердловчан, выглядит так: Здравоохранение. Поступают жалобы на качество и доступность оказываемых услуг, люди просят построить новые больницы, отремонтировать помещения, добавить врачей конкретных профилей. Образование. Проблема детских садов осталась в прошлом, сейчас говорят о школах: как попасть в первый класс, просят отремонтировать учреждения, спрашивают, почему закрыли филиалы вузов. Сейчас молодёжь вынуждена уезжать на учёбу из малых городов и сёл, вероятность, что они вернутся из больших городов, очень мала. ЖКХ. Снизилась острота проблем, связанных с капитальным ремонтом. Люди поддерживают предложения по ремонту и замене лифтов, переходу на круглогодичный капремонт, но продолжают говорить о качестве услуг, работе управляющих компаний. Новая проблема, связанная с изменениями в законодательстве, — утилизация мусора. Старые свалки закрываются, а новые не открываются из-за сложностей с лицензированием. В результате отходы некуда свозить.