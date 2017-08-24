От Серебрянки до Астаны

Глава региона Евгений Куйвашев (в центре) пешком прошёлся с министром транспорта и связи области Василием Старковым и заместителем губернатора Сергеем Швиндтом по строящейся дороге до села Серебрянка. Фото: областной департамент информполитики

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Чуть больше двух недель осталось до выборов губернатора Свердловской области. Уже сейчас кандидаты, выступая на дебатах, рассказывают, какие ключевые задачи на посту главы региона им придётся решать. Между тем устойчивое развитие области предполагает комплексную работу на всех уровнях — от решения точечных проблем до глобальных стратегических задач, и переключаться с одного уровня на другой надо не по одному разу в день.

Локальное

Задачу Президента РФ Владимира Путина привести в нормативное состояние дорогу до села Серебрянка областные власти выполнили быстро, однако формальным выполнением поручения решили не ограничиваться. Из областного резервного фонда на реконструкцию 60 погонных километров дорожного полотна было выделено 250 миллионов рублей. Ремонтные работы начались ранней весной и ведутся по сей день. В среду ход работ проинспектировал Евгений Куйвашев.

— Дорога непростая, раньше имела статус лесной. После проведённого ремонта она должна улежаться, потому что здесь очень много пучинистых мест. К октябрю мы полностью укатаем полотно, весь следующий год будем мониторить места выхода на поверхность грунтовых вод. Участки, где дорога устроится, будем асфальтировать, — пояснил дальнейшие действия глава региона.

В этот же день около двухсот местных жителей собрались рядом с новым пожарным депо на встречу с главой региона.

— Праздник у нас долгожданный, — рассказал ОГ глава местной администрации Сергей Сивков, — обещали нам депо с 2015 года. Оборону от огня у нас держала народная дружина Наиля Тимерханова. Но на зиму воду из цистерны приходилось сливать — хранить её негде, поэтому зимой мы оставались без оперативной помощи. Прошлой зимой на улице Советской загорелся нежилой дом. Пожарные прибыли через два часа — на головёшки.

Глава региона напомнил, что в сентябре в селе также появится скоростной Интернет, выразил готовность обеспечить условия для молодых медиков и построить новый аптечный пункт.

Глобальное

Одновременно, в эти же дни, параллельно с локальными глава региона решает вопросы международного уровня. В том числе — отстаивает право Екатеринбурга принять у себя международную выставку ЭКСПО-2025. В начале прошлой недели Евгений Куйвашев посетил с рабочим визитом Международную специализированную выставку ЭКСПО-2017 в Астане, чтобы провести переговоры о продвижении заявки Екатеринбурга. На этой неделе по заданию главы региона столицу Казахстана посетили представители областного правительства, екатеринбургской горадминистрации и бизнес-сообщества.

— Учитывая то, что на ЭКСПО в Астане находятся все комиссары выставочной деятельности и дипломатические миссии, специально для них мы сделали отдельную презентацию. На стенде области мы представили достижения экономики, показали макет будущего ЭКСПО-городка. Мы говорили, что мы — единственная страна, которая в состоянии провести ЭКСПО сразу на двух континентах — в Европе и в Азии, — рассказал вице-губернатор Александр Высокинский.

Одобрение заявки на проведение выставки станет толчком для развития всей западной части Екатеринбурга: ЭКСПО-парк займёт до 30 га, а весь ЭКСПО-городок — около 400 га. В случае осуществления задуманного, уральская столица получит не только дополнительные налоговые отчисления и новые жилые кварталы, но и десятки тысяч рабочих мест. Если заявку одобрят, финансирование будет идти из областного и федерального бюджета, а также из международных фондов.

— Для сравнения, на выставке в Астане ежедневно работает 21 тысяча человек, в подготовке выставочного пространства было задействовано около 200 тысяч человек, более 15 тысяч человек проживает в ЭКСПО-городке, а на входе в павильон каждый день стоят очереди. На подготовку выставки в Астане потратили 100 млн долларов США. С учётом масштабов специализированной выставки мы можем только представить, на что претендуем мы, — подытожил министр международных и внешнеэкономических связей области Андрей Соболев.