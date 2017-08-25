На 17 избирательных участков привезут бюллетени, напечатанные шрифтом Брайля

Областная библиотека для слепых сегодня приступила к изготовлению бюллетеней шрифтом Брайля на выборы губернатора Свердловской области. Как сообщили в пресс-службе облизбиркома, один такой бюллетень занимает 7 страниц: специальным шрифтом напечатаны фамилия, имя и отчество кандидатов, а также их биографии. Листы поступят на 17 избирательных участков, предназначенных для голосования инвалидов по зрению.

На следующей неделе в библиотеке для слепых подготовят аудиобюллетени: звуковые файлы разместят на сайтах всех территориальных избирательных комиссий. Диски с записью также должны поступить и в территории, их получат местные общества слепых. Прослушать бюллетени можно будет и на участках в сам день голосования. Ещё одно приспособление, которое изготовят в облизбиркоме — это трафареты для заполнения бюллетеней. В прошлом году члены комиссий делали их своими руками, поскольку ни одна типография не занимается выпуском подобных шаблонов. В этом году опыт придётся повторить.