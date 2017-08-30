Политика 30 августа 2017, 19:37

Вопросы от союзников

Вопросов Евгению Куйвашеву (справа) от профсоюзного актива поступило так много, что Андрей Ветлужских (слева) попросил главу региона ответить на них письменно

Вопросов Евгению Куйвашеву (справа) от профсоюзного актива поступило так много, что Андрей Ветлужских (слева) попросил главу региона ответить на них письменно

Сюжет

Пятилетка развития
Самые полезные и интересные предложения уральцев в проект народной программы «Пятилетка развития».



Сегодня врио губернатора Евгений Куйвашев встретился с активом Федерации профсоюзов Свердловской области и принял участие в подписании трёхстороннего соглашения по минимальной заработной плате в регионе — с 1 октября она увеличится с 8862 до 9217 рублей. Свои подписи в документе также поставили председатель региональной Федерации профсоюзов, депутат Госдумы Андрей Ветлужских и первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов.

Во время встречи глава региона презентовал свою программу «Пятилетка развития» и ответил на вопросы актива, половина из которых касалась здравоохранения и образования. По тону выступлений профсоюзных активистов было ясно, что они поддерживают программу Евгения Куйвашева и рассчитывают на его помощь в решении проблем своих городов.

Жители Берёзовского городского округа пожаловались Евгению Куйвашеву на состояние детской поликлиники.

— Деньги на проектирование уже выделены, срок исполнения контракта — 13 сентября. Ориентировочная стоимость ремонта — около 25 млн рублей. Как только будет готов проект, мы внесём необходимые траты в бюджет и начиная с 2018 года приступим к ремонту. Ремонтировать будем около года или чуть больше. Прошу жителей Берёзовского набраться терпения, — сказал глава региона.

Кроме того, озабоченность медицинских работников вызывает тот факт, что из-за приказа Минздрава, который вышел в 2016 году, люди, страдающие профессиональными заболеваниями и получившие травмы на производстве, потеряли возможность лечиться в санаториях и профилакториях. Медики поинтересовались, можно ли не выполнять этот приказ на территории региона.

— Мы не можем нарушать федеральный закон и брать на себя дополнительные обязательства, в противном случае наш министр здравоохранения поедет в места не столь отдалённые, — ответил Евгений Куйвашев. — Но вопрос очень остро стоит, и мы хотим как можно быстрее его решить. Мы уже направили письмо министру здравоохранения Веронике Скворцовой с просьбой внести профессиональные заболевания в федеральный перечень (болезней, с которыми можно лечиться в санатории. — Прим. ред.). Законодательное собрание обратилось к премьеру Дмитрию Медведеву с предложением решить эту проблему. Я сам держу на контроле эту ситуацию.

Машинист турбины Рефтинской ГРЭС Виктор Власов высказал опасение жителей Рефтинского о том, что у них закроют лечебное учреждение, а также уточнил, будут ли открываться новые поликлиники. Врио губернатора заверил, что «вопрос закрытия городской больницы никогда не стоял и не будет», а также пояснил, что самое большое препятствие для открытия новых поликлиник — это нехватка кадров. Чтобы привлечь людей на работу, с 2018 года начнётся программа обеспечения жильём медицинских работников малых и средних городов.

На это педагоги попросили Евгения Куйвашева внести наказ в программу «Пятилетка развития» — рассмотреть аналогичную возможность предоставлять жильё и молодым учителям, чтобы они ехали работать в моногорода. Такие предложения поступили сразу от нескольких участников. Врио губернатора ответил, что эту проблему нужно изучить, и сейчас ничего обещать нельзя. Он отметил, что проблема с педагогическими кадрами есть в отдельных городах, и если главы заявляют о ней, областные власти оказывают поддержку. Куйвашев также поддержал прозвучавшее предложение открывать педагогические классы в школах. Отдельно он прокомментировал планы по увеличению мест в летних оздоровительных лагерях.

— В прошлое время было брошено более 100 детских лагерей, сейчас мы планируем вовлекать их в процесс оздоровления детей, ищем для этого партнёров. Самый сложный вопрос сейчас не финансирования, а собственности — не все хозяева идут на передачу земельных участков, даже если они не используются, — ответил Евгений Куйвашев.

Важно

Вызовы и тенденции на рынке труда обозначил в ходе встречи Андрей Ветлужских:

  • Средняя зарплата в июне по Свердловской области 37 438 рублей, в промышленности — 42 тысячи рублей.
  • В Свердловской области насчитывается 28 438 безработных и 36 600 открытых вакансий.
  • Рост зарплаты в реальном исчислении на 2–3 процента превышает инфляцию, в прошлом году этот показатель составлял 1 процент. При этом в 2015 году работники потеряли около 10 процентов в реальной зарплате. Задача — наверстать упущенное.
  • Медианная зарплата (зарплата сотрудника, который находится ровно посередине зарплатного списка, то есть половина работающих свердловчан зарабатывают больше этой суммы, а половина — меньше) — 26 400 рублей. Это означает значительную дифференциацию в уровне оплаты труда, которую надо снижать.
  • Около 10 процентов работников получает зарплату меньше прожиточного минимума (для трудоспособного населения в Свердловской области на третий квартал это 10 865 рублей), и перед профсоюзами стоит задача приравнять минимальную зарплату к этому показателю.
  • Главный вызов для профсоюзов связан с последствиями технологического рывка. В результате человек перестанет выполнять рутинные и опасные операции, произойдёт высвобождение работников.
  • Опубликовано в №160 от 31.08.2017
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Областная газета Свердловской области

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