Вопросы от союзников

Вопросов Евгению Куйвашеву (справа) от профсоюзного актива поступило так много, что Андрей Ветлужских (слева) попросил главу региона ответить на них письменно

Сюжет Пятилетка развития

Самые полезные и интересные предложения уральцев в проект народной программы «Пятилетка развития».

Сегодня врио губернатора Евгений Куйвашев встретился с активом Федерации профсоюзов Свердловской области и принял участие в подписании трёхстороннего соглашения по минимальной заработной плате в регионе — с 1 октября она увеличится с 8862 до 9217 рублей. Свои подписи в документе также поставили председатель региональной Федерации профсоюзов, депутат Госдумы Андрей Ветлужских и первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов.

Во время встречи глава региона презентовал свою программу «Пятилетка развития» и ответил на вопросы актива, половина из которых касалась здравоохранения и образования. По тону выступлений профсоюзных активистов было ясно, что они поддерживают программу Евгения Куйвашева и рассчитывают на его помощь в решении проблем своих городов.

Жители Берёзовского городского округа пожаловались Евгению Куйвашеву на состояние детской поликлиники.

— Деньги на проектирование уже выделены, срок исполнения контракта — 13 сентября. Ориентировочная стоимость ремонта — около 25 млн рублей. Как только будет готов проект, мы внесём необходимые траты в бюджет и начиная с 2018 года приступим к ремонту. Ремонтировать будем около года или чуть больше. Прошу жителей Берёзовского набраться терпения, — сказал глава региона.

Кроме того, озабоченность медицинских работников вызывает тот факт, что из-за приказа Минздрава, который вышел в 2016 году, люди, страдающие профессиональными заболеваниями и получившие травмы на производстве, потеряли возможность лечиться в санаториях и профилакториях. Медики поинтересовались, можно ли не выполнять этот приказ на территории региона.

— Мы не можем нарушать федеральный закон и брать на себя дополнительные обязательства, в противном случае наш министр здравоохранения поедет в места не столь отдалённые, — ответил Евгений Куйвашев. — Но вопрос очень остро стоит, и мы хотим как можно быстрее его решить. Мы уже направили письмо министру здравоохранения Веронике Скворцовой с просьбой внести профессиональные заболевания в федеральный перечень (болезней, с которыми можно лечиться в санатории. — Прим. ред.). Законодательное собрание обратилось к премьеру Дмитрию Медведеву с предложением решить эту проблему. Я сам держу на контроле эту ситуацию.

Машинист турбины Рефтинской ГРЭС Виктор Власов высказал опасение жителей Рефтинского о том, что у них закроют лечебное учреждение, а также уточнил, будут ли открываться новые поликлиники. Врио губернатора заверил, что «вопрос закрытия городской больницы никогда не стоял и не будет», а также пояснил, что самое большое препятствие для открытия новых поликлиник — это нехватка кадров. Чтобы привлечь людей на работу, с 2018 года начнётся программа обеспечения жильём медицинских работников малых и средних городов.

На это педагоги попросили Евгения Куйвашева внести наказ в программу «Пятилетка развития» — рассмотреть аналогичную возможность предоставлять жильё и молодым учителям, чтобы они ехали работать в моногорода. Такие предложения поступили сразу от нескольких участников. Врио губернатора ответил, что эту проблему нужно изучить, и сейчас ничего обещать нельзя. Он отметил, что проблема с педагогическими кадрами есть в отдельных городах, и если главы заявляют о ней, областные власти оказывают поддержку. Куйвашев также поддержал прозвучавшее предложение открывать педагогические классы в школах. Отдельно он прокомментировал планы по увеличению мест в летних оздоровительных лагерях.

— В прошлое время было брошено более 100 детских лагерей, сейчас мы планируем вовлекать их в процесс оздоровления детей, ищем для этого партнёров. Самый сложный вопрос сейчас не финансирования, а собственности — не все хозяева идут на передачу земельных участков, даже если они не используются, — ответил Евгений Куйвашев.

Важно Вызовы и тенденции на рынке труда обозначил в ходе встречи Андрей Ветлужских: Средняя зарплата в июне по Свердловской области 37 438 рублей, в промышленности — 42 тысячи рублей.

В Свердловской области насчитывается 28 438 безработных и 36 600 открытых вакансий.

Рост зарплаты в реальном исчислении на 2–3 процента превышает инфляцию, в прошлом году этот показатель составлял 1 процент. При этом в 2015 году работники потеряли около 10 процентов в реальной зарплате. Задача — наверстать упущенное.

Медианная зарплата (зарплата сотрудника, который находится ровно посередине зарплатного списка, то есть половина работающих свердловчан зарабатывают больше этой суммы, а половина — меньше) — 26 400 рублей. Это означает значительную дифференциацию в уровне оплаты труда, которую надо снижать.

Около 10 процентов работников получает зарплату меньше прожиточного минимума (для трудоспособного населения в Свердловской области на третий квартал это 10 865 рублей), и перед профсоюзами стоит задача приравнять минимальную зарплату к этому показателю.

Главный вызов для профсоюзов связан с последствиями технологического рывка. В результате человек перестанет выполнять рутинные и опасные операции, произойдёт высвобождение работников.