Сысерть возглавит министр, а Полевской — заводчанин

Председатель думы Сысертского ГО Олеся Сирман-Прочитанская уверена, что Дмитрий Нисковских быстро войдёт в курс дела. Фото: Пресс-центр думы Сысертского ГО

В трёх муниципалитетах области — Сысертском, Бисертском и Полевском городских округах — выбрали новых мэров. В Верхотурье — остались без сити-менеджера.

Сысерть

Депутаты думы Сысертского городского округа из трёх кандидатур, представленных конкурсной комиссией, избрали новым главой министра инвестиций и развития Свердловской области Дмитрия Нисковских. За него отдали голоса 14 из 16 народных избранников, ещё двое думцев проголосовали за директора Института инновационного развития и интеллектуальной собственности Александра Краснопёрова. Всего на конкурс заявились восемь кандидатов. Конкурсная комиссия отобрала троих претендентов, однако один из них, Владимир Ефимов, накануне заявил о снятии своей кандидатуры.

В течение пяти дней Дмитрий Нисковских должен будет оставить прежнюю должность. Инаугурация главы состоится 18 сентября после прекращения полномочий действующего главы. Как пояснили в думе, за это время Дмитрий Нисковских как раз успеет войти в курс дела и начнёт работу уже с новым составом думы.

Полевской

Новым мэром Полевского стал директор по управлению персоналом Северского трубного завода, зампредседателя думы городского округа Константин Поспелов. Кроме него, на конкурс по отбору кандидатур на должность главы заявлялись: полевской депутат Пётр Железняк, директор по качеству и претензионной работе обособленного подразделения ПАО «ТМК» в городе Полевском Роман Бушин и действующий глава городского округа Александр Ковалёв, который добровольно снял свою кандидатуру.

Во время тайного голосования за Константина Поспелова отдали голоса 17 из 19 думцев: его программу признали самой обстоятельной из всех представленных.

Бисерть

Ранее в Бисерти на второй срок переизбрали действующего главу Валентину Суровцеву. Депутаты выбирали из двух кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. Конкуренцию Валентине Суровцевой составлял заместитель председателя Общественной палаты городского округа Виталий Великанов.

Верхотурье

Накануне здесь по собственному желанию ушёл в отставку сити-менеджер Василий Сизиков, занявший этот пост в июне прошлого года. Это уже пятая смена сити-менеджера за последние пять лет. Предшественник Василия Сизикова Юрий Першин сложил полномочия, отработав меньше года. До этого в разное время в отставку были отправлены Александр Пивоваров, Сергей Лобусов и Владислав Фахрисламов. Когда будет объявлен конкурс по выборам нового сити-менеджера, которому будет по силам решать хозяйственные задачи города, пока не сообщается.