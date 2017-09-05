Кандидаты на пост губернатора: сравнительный анализ

Сюжет
Выборы губернатора Свердловской области-2017
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.
На пост губернатора Свердловской области претендуют шесть человек. Чтобы облегчить читателям принятие решения, «ОГ» собрала досье на каждого кандидата и свела информацию в единую табличку. Читайте, сравнивайте, выбирайте.
Дмитрий ИОНИН
Константин КИСЕЛЁВ
Евгений КУЙВАШЕВ
Алексей ПАРФЁНОВ
Дмитрий СЕРГИН
Игорь ТОРОЩИН
Год рождения (возраст)
1985 (32 года)
1963 (54 года)
1971 (46 лет)
1972 (44 года)
1967 (49 лет)
1985 (31 год)
Место рождения
Свердловск
Свердловск
п. Луговской (ХМАО)
Муром
Свердловск
Ирбит
Место жительства
Екатеринбург
Екатеринбург
Екатеринбург
Екатеринбург
Екатеринбург
Ирбит
Образование (вуз)
УрГУ, 2005
УрГУ, 1985
Уральская государственная юридическая академия, 1996
Московский военный институт Федеральной пограничной службы Российской Федерации, 1999
Владимирский госуниверситет, 2003
Владимирский госуниверситет им. Столетовых, 2015
Свердловский государственный медицинский институт, 1994
Уральский финансовоюридический институт, 2008
Род деятельности
Депутат Законодательного собрания Свердловской области
Депутат Екатеринбургской гордумы на непостоянной основе
Советник при ректорате УрГАХУ
Врио губернатора Свердловской области
Управляющий директор ПАО «Плюс Банк»
Депутат Екатеринбургской гордумы на непостоянной основе
Консультант гендиректора УК «Стандарт»
Депутат Государственной думы
Выдвинувшая партия
«Справедливая Россия»
«Зелёные»
«Единая Россия»
КПРФ
Российская партия пенсионеров за социальную справедливость
ЛДПР
Наличие предвыборной программы, обнародованной в «ОГ»
Тезисно – 18 августа и 5 сентября 2017 года
25 января 2017 года
5 сентября 2017 года
18 августа 2017 года
Семейное положение
Женат
Данные не указаны
Женат
Женат
Женат
Женат
Дети
Трое
Дочь
Двое
Данные не указаны
Данные не указаны
Сын
Недвижимость
Две квартиры – 109,6 кв. м и 87 кв. м (доля 1/4)
Две квартиры – 41,2 кв. м и 130,1 кв. м
Земельный участок,
Две квартиры – 144 кв. м и 131,7 кв. м (доля 1/3)
Общее имущество в многоквартирном доме
5 земельных участков в Смоленской области
Две квартиры в Москве (36,9 кв. м и 207,4 кв. м)
Объект незавершённого строительства в Смоленской области (805,7 кв. м)
Квартира 43,9 кв. м (доля 1/3)
Квартира 74,5 кв. м (совместная собственность)
Доход за 2016 год
3 млн 507 тыс.
1 млн 268 тыс.
3 млн 333 тыс.
10 млн 712 тыс.
3 млн 351 тыс.
3 млн 405 тыс.
Транспортные средства
Легковой автомобиль
«Ауди» Q7
Гидроцикл
Прицеп
Легковой автомобиль «Лексус»
Грузовой автомобиль «Тойота Тундра»
2 мотоцикла
Снегоболотоход
3 прицепа
Полуприцеп
Легковой автомобиль
«Мерседесбенц» GLK
Легковой автомобиль
«Мазда 3»
Счета в банках (колво)
7
31
7
21
1
16
- Опубликовано в №164 от 06.09.2017