Политика 5 сентября 2017, 18:21

Кандидаты на пост губернатора: сравнительный анализ

Информация и фото: Избирательная комиссия Свердловской области

Информация и фото: Избирательная комиссия Свердловской области

Сюжет

Выборы губернатора Свердловской области-2017
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.



На пост губернатора Свердловской области претендуют шесть человек. Чтобы облегчить читателям принятие решения, «ОГ» собрала досье на каждого кандидата и свела информацию в единую табличку. Читайте, сравнивайте, выбирайте.

 

Дмитрий ИОНИН

Константин КИСЕЛЁВ 

 Евгений КУЙВАШЕВ

 Алексей ПАРФЁНОВ

 Дмитрий СЕРГИН

 Игорь ТОРОЩИН

 

Год рождения (возраст)

1985 (32 года)

1963 (54 года)

1971 (46 лет)

1972 (44 года)

1967 (49 лет)

1985 (31 год)

Место рождения

Свердловск

Свердловск

п. Луговской (ХМАО)

Муром

Свердловск

Ирбит

Место жительства

Екатеринбург

Екатеринбург

Екатеринбург

Екатеринбург

Екатеринбург

Ирбит

Образование (вуз)

УрГУ, 2005

УрГУ, 1985

Уральская государственная юридическая академия, 1996

Московский военный институт Федеральной пограничной службы Российской Федерации, 1999

Владимирский госуниверситет, 2003

Владимирский госуниверситет им. Столетовых, 2015

Свердловский государственный медицинский институт, 1994

Уральский финансово­юридический институт, 2008

Род деятельности

Депутат Законодательного собрания Свердловской области

Депутат Екатеринбургской гордумы на непостоянной основе

Советник при ректорате УрГАХУ

Врио губернатора Свердловской области

Управляющий директор ПАО «Плюс Банк»

Депутат Екатеринбургской гордумы на непостоянной основе

Консультант гендиректора УК «Стандарт»

Депутат Государственной думы

Выдвинувшая партия

«Справедливая Россия»

 «Зелёные»

 «Единая Россия»

 КПРФ

 Российская партия пенсионеров за социальную справедливость

ЛДПР 

Наличие предвыборной программы, обнародованной в «ОГ»

 

Тезисно – 18 августа и 5 сентября 2017 года

25 января 2017 года

5 сентября 2017 года

 

18 августа 2017 года

Семейное положение

Женат

Данные не указаны

Женат

Женат

Женат

Женат

Дети

Трое

Дочь

Двое

Данные не указаны

Данные не указаны

Сын

Недвижимость

Две квартиры – 109,6 кв. м и 87 кв. м (доля 1/4)

 

Две квартиры – 41,2 кв. м и 130,1 кв. м

Земельный участок,

Две квартиры – 144 кв. м и 131,7 кв. м (доля 1/3)

Общее имущество в многоквартирном доме

5 земельных участков в Смоленской области

Две квартиры в Москве (36,9 кв. м и 207,4 кв. м)

Объект незавершённого строительства в Смоленской области (805,7 кв. м)

Квартира 43,9 кв. м (доля 1/3)

Квартира 74,5 кв. м (совместная собственность)

Доход за 2016 год

3 млн 507 тыс.

1 млн 268 тыс.

3 млн 333 тыс.

10 млн 712 тыс.

3 млн 351 тыс.

3 млн 405 тыс.

Транспортные средства

 

Легковой автомобиль

«Ауди» Q7

 

Гидроцикл

Прицеп

Легковой автомобиль «Лексус»

Грузовой автомобиль «Тойота Тундра»

2 мотоцикла

Снегоболотоход

3 прицепа

Полуприцеп

Легковой автомобиль

«Мерседес­бенц» GLK

Легковой автомобиль

«Мазда 3»

Счета в банках (кол­во)

7

31

7

21

1

16

  • Опубликовано в №164 от 06.09.2017
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Областная газета Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области

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