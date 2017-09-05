Кандидаты на пост губернатора: сравнительный анализ

Тезисно – 18 августа и 5 сентября 2017 года

Недвижимость

Две квартиры – 109,6 кв. м и 87 кв. м (доля 1/4)

Две квартиры – 41,2 кв. м и 130,1 кв. м

Земельный участок, Две квартиры – 144 кв. м и 131,7 кв. м (доля 1/3) Общее имущество в многоквартирном доме

5 земельных участков в Смоленской области Две квартиры в Москве (36,9 кв. м и 207,4 кв. м) Объект незавершённого строительства в Смоленской области (805,7 кв. м)

Квартира 43,9 кв. м (доля 1/3)