О чём говорили Дмитрий Медведев и Евгений Куйвашев?

Вчера председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провёл рабочую встречу с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым. Фото: Областной департамент инфрмполитики

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провёл рабочую встречу с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым. Глава региона отчитался о работе, которая ведётся в сфере образования и здравоохранения, а также заручился поддержкой федерального правительства в реализации дальнейших проектов. «ОГ» публикует стенограмму разговора.

Д. Медведев: В первой части беседы хотел бы затронуть темы, которые в наибольшей степени волнуют людей, проживающих у вас в Свердловской области, да и вообще по всей стране. Я имею в виду состояние общего образования.

1 сентября наступило, дети пошли в школу, новые школы открываются, у нас программа по стране реализуется, вы в ней участвуете. А также состояние дел в здравоохранении Свердловской области: какие есть приоритеты, какие новые объекты собираетесь вводить?

Е. Куйвашев: Во-первых, хочу поблагодарить за серьёзную поддержку, которую оказывает правительство в реализации задачи по переходу в школах к учёбе в одну смену.

В этом году у нас запланировано создание 4 800 новых учебных мест — за счёт реконструкции и строительства новых. Мы уже сдали образовательный центр в Екатеринбурге, в Мичуринском микрорайоне. Под одной крышей у нас находятся детский садик, начальная школа и средняя школа. Хорошее спортивное ядро, единый пищеблок. Единый педагогический коллектив, что самое важное. И, понятно, это возможность осуществлять обучение ребёнка от самого детского сада до старших классов.

В ноябре мы планируем сдать ещё одну школу — в Академическом микрорайоне — на 1 100 мест. Мы усиленно ведём реконструкцию и увеличиваем наши площади в регионе, в малых и средних городах.

Безусловно, мы подали заявку на участие в программе на 2018 год. Хотим начать одновременно строительство 12 школ. Ищем механизмы частно-государственного партнёрства, коллеги идут навстречу.

Хочу доложить вам и по вопросам здравоохранения. На встречах с жителями Свердловской области, которые я сейчас часто провожу, состояние здравоохранения — один из главных проблемных вопросов.

Сегодня коэффициент совместительства наших врачей по региону составляет 1,5–1,6, он меняется.

Конечно, необходимо увеличивать наши образовательные площади, совершенствовать научную базу для подготовки кадров. И в связи с этим мы приняли решение и уже запланировали создание инновационного научно-образовательного центра на базе Научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества. Этот институт находится в центре Екатеринбурга, там 7 тысяч кв. м площадей. Мы с компанией «Ренова» договорились о строительстве в новом микрорайоне Академическом ещё и кафедры нашей медицинской академии, — это 35 тысяч кв. м. Это серьёзный задел для подготовки и повышения квалификации наших медиков, что позволит увеличить количество врачей с высокой квалификацией для дальнейшего их закрепления.

С 2018 года у нас начинает работать программа обеспечения жильём медицинских работников в малых и средних городах Свердловской области. По этой программе мы будем строить, приобретать жильё для медицинских работников в малых и средних городах для обеспечения наших первичных медицинских учреждений специалистами, в том числе узкими. Это достаточно серьёзная проблема, которую необходимо решать уже более динамично.

В связи с этим хотел бы у вас попросить помощи в реализации проекта строительства НИИ ОММ — Научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества. Я подготовил соответствующие документы.

Дмитрий Медведев (слева) пообещал посмотреть программу Евгения Куйвашева по развитию образования и здравоохранения. Фото: Областной департамент информполитики

Д. Медведев: Понятно.

Но давайте вернёмся к школьной теме. Хотел бы обратить ваше внимание, как всегда обращаю внимание и других руководителей субъектов Федерации (тем более вы возглавляете очень крупный субъект): не следует забывать о школах, которые эксплуатируются и не будут выводиться из эксплуатации, но которые требуют капитального ремонта. Это не менее важная задача, чем строительство новых школ.

Что касается медицинской помощи, здравоохранения. Трудно не согласиться с тем, что количество квалифицированных врачей — специалистов и терапевтов, врачей общей практики и так называемых узких специалистов — определяет лицо здравоохранения региона. Если таких людей в достатке, если обеспечивается необходимый уровень врачебной помощи — а это конкретная работа конкретных людей, врачей, — тогда всё в порядке. Если нет, значит, нужно реализовывать программы привлечения медицинских работников (кстати, это касается не только врачей, но и специалистов со средним медицинским образованием) в различные медицинские учреждения, как стационарные, так и амбулаторные, поликлинические. Поэтому давайте посмотрим на вашу программу, что можно сделать.