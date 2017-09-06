Судьба проигравших кандидатов в губернаторы Свердловской области

Сюжет
Выборы губернатора Свердловской области-2017
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.
19 человек пытались стать в независимой России губернатором Свердловской области. Удалось это только одному — Эдуарду Росселю, который выиграл все три губернаторских кампании. Накануне очередных (четвёртых по счёту) выборов, которые пройдут в ближайшее воскресенье, «ОГ» решила выяснить, как сложилась судьба проигравших кандидатов.
Результаты оказались любопытными, а в чём-то даже сенсационными. Выяснилось, например, что Андрей Вихарев, который в 2003 году едва не вышел в «финал» губернаторской гонки, а потом уехал с Урала на Брянщину, сейчас находится в международном розыске. Россия обвиняет его в мошенничестве в особо крупных размерах. А ведь Вихарев был не только кандидатом в губернаторы региона, но и заместителем председателя Совета Федерации…
Четверо из кандидатов уже умерли. Единственная женщина, пытавшаяся стать главой региона, сейчас на пенсии. А у некоторых участников былых кампаний, по сути, ничего не изменилось…
Кстати: большинство экс-кандидатов (две трети) по-прежнему живут в Свердловской области.
- Четверо из кандидатов уже умерли
- Одна официально вышла на пенсию
- Один находится в международном розыске
- У четверых, по сути, ничего не изменилось
Фамилия, Имя
Участие в выборах
Кем был тогда
Кто теперь (возраст)
БАКОВ Антон
2003
Депутат Палаты Представителей областного Законодательного собрания
Лидер созданной им монархической партии России (51)
Белкова Ирина
1999
Заведующая детским садом № 197 в Екатеринбурге
Пенсионерка (65)
Бурков Александр
1999
Депутат Палаты Представителей областного Законодательного собрания
Депутат Государственной думы (50)
Вихарев Андрей
2003
Член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Курганской области
С 2014 года находится в международном розыске (54)
Гайсин Малик
1995
Бизнесмен, владелец ряда компаний (58)
Зяблицев Евгений
1995
Генеральный директор уральского представительства АО «Интеруголь»
Депутат Законодательного собрания Свердловской области (52)
Кадочников Владимир
1995, 1999
1995 – генеральный директор корпорации «Русская печь», 1999 – первый секретарь обкома КПРФ
—
(скончался в 2015 году в возрасте 72 лет)
Калетин Андрей
1995
Генеральный директор ОАО «Завод ЭМА» (59)
Ковпак Игорь
1999
Директор ЗАО «Супермаркет «Кировский», депутат Палаты Представителей областного Законодательного собрания
Владелец сети супермаркетов «Кировский» (63)
Кузнецов Юрий
2003
Председатель регионального отделения партии «Яблоко»
Генеральный директор федерального Агентства по социальноэкономическому развитию агломераций (56)
Мартьянов Сергей
1995
Кинорежиссёр, сценарист (63)
Некрасов Леонид
1995
Президент финансовопромышленной группы «Эстер»
—
(скончался в 2000 году в возрасте 41 года)
ПЕТРОВ Евгений
2003
Глава отделения Союза ветеранов Афганистана
Официально не работает, занимается семьёй (48)
Сарваров Нязип
2003
Первый секретарь свердловского обкома РКРПРПК
—
(скончался в 2004 году в возрасте 51 года)
Селиванов Андрей
1999
Депутат Государственной думы
Заместитель предcедателя Фонда социального страхования Российской Федерации (50)
Страхов Алексей
1995
Руководитель администрации Свердловской области
Заместитель генерального директора компании «Еврострой», живёт в Москве (74)
Трушников Валерий
1995
Депутат Свердловской областной думы
—
(скончался от инсульта в 2008 году в возрасте 58 лет).
Чернецкий Аркадий
1999
Глава города Екатеринбурга
Член Совета Федерации Федерального собрания России (67)
- Опубликовано в №165 от 07.09.2017 под заголовком «Жребий проигравших»