Политика 6 сентября 2017, 19:58

Судьба проигравших кандидатов в губернаторы Свердловской области

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Четверо из кандидатов уже умерли. Единственная женщина, пытавшаяся стать главой региона, сейчас на пенсии. А у некоторых участников былых кампаний, по сути, ничего не изменилось…

Четверо из кандидатов уже умерли. Единственная женщина, пытавшаяся стать главой региона, сейчас на пенсии. А у некоторых участников былых кампаний, по сути, ничего не изменилось…

Сюжет

Выборы губернатора Свердловской области-2017
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.



19 человек пытались стать в независимой России губернатором Свердловской области. Удалось это только одному — Эдуарду Росселю, который выиграл все три губернаторских кампании. Накануне очередных (четвёртых по счёту) выборов, которые пройдут в ближайшее воскресенье, «ОГ» решила выяснить, как сложилась судьба проигравших кандидатов.

Результаты оказались любопытными, а в чём-то даже сенсационными. Выяснилось, например, что Андрей Вихарев, который в 2003 году едва не вышел в «финал» губернаторской гонки, а потом уехал с Урала на Брянщину, сейчас находится в международном розыске. Россия обвиняет его в мошенничестве в особо крупных размерах. А ведь Вихарев был не только кандидатом в губернаторы региона, но и заместителем председателя Совета Федерации…

Четверо из кандидатов уже умерли. Единственная женщина, пытавшаяся стать главой региона, сейчас на пенсии. А у некоторых участников былых кампаний, по сути, ничего не изменилось…

Кстати: большинство экс-кандидатов (две трети) по-прежнему живут в Свердловской области.

  • Четверо из кандидатов уже умерли
  • Одна официально вышла на пенсию
  • Один находится в международном розыске
  • У четверых, по сути, ничего не изменилось

Фамилия, Имя

Участие в выборах

Кем был тогда

Кто теперь (возраст)

БАКОВ Антон

2003

Депутат Палаты Представителей областного Законодательного собрания

Лидер созданной им монархической партии России (51)

Белкова Ирина

1999

Заведующая детским садом № 197 в Екатеринбурге

Пенсионерка (65)

Бурков Александр

1999

Депутат Палаты Представителей областного Законодательного собрания

Депутат Государственной думы (50)

Вихарев Андрей

2003

Член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Курганской области

С 2014 года находится в международном розыске (54)

Гайсин Малик

1995

Бизнесмен, владелец ряда компаний (58)

Зяблицев Евгений

1995

Генеральный директор уральского представительства АО «Интеруголь»

Депутат Законодательного собрания Свердловской области (52)

Кадочников Владимир

1995, 1999

1995 – генеральный директор корпорации «Русская печь», 1999 – первый секретарь обкома КПРФ

(скончался в 2015 году в возрасте 72 лет)

Калетин Андрей

1995

Генеральный директор ОАО «Завод ЭМА» (59)

Ковпак Игорь

1999

Директор ЗАО «Супермаркет «Кировский», депутат Палаты Представителей областного Законодательного собрания

Владелец сети супермаркетов «Кировский» (63)

Кузнецов Юрий

2003

Председатель регионального отделения партии «Яблоко»

Генеральный директор федерального Агентства по социально­экономическому развитию агломераций (56)

Мартьянов Сергей

1995

Кинорежиссёр, сценарист (63)

Некрасов Леонид

1995

Президент финансово­промышленной группы «Эстер»

 —

(скончался в 2000 году в возрасте 41 года)

ПЕТРОВ Евгений

2003

Глава отделения Союза ветеранов Афганистана

Официально не работает, занимается семьёй (48)

Сарваров Нязип

2003

Первый секретарь свердловского обкома РКРП­РПК

(скончался в 2004 году в возрасте 51 года)

Селиванов Андрей

1999

Депутат Государственной думы

Заместитель предcедателя Фонда социального страхования Российской Федерации (50)

Страхов Алексей

1995

Руководитель администрации Свердловской области

Заместитель генерального директора компании «Еврострой», живёт в Москве (74)

Трушников Валерий

1995

Депутат Свердловской областной думы

(скончался от инсульта в 2008 году в возрасте 58 лет).

Чернецкий Аркадий

1999

Глава города Екатеринбурга

Член Совета Федерации Федерального собрания России (67)

  • Опубликовано в №165 от 07.09.2017 под заголовком «Жребий проигравших»
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