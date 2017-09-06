Судьба проигравших кандидатов в губернаторы Свердловской области

Четверо из кандидатов уже умерли. Единственная женщина, пытавшаяся стать главой региона, сейчас на пенсии. А у некоторых участников былых кампаний, по сути, ничего не изменилось…

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

19 человек пытались стать в независимой России губернатором Свердловской области. Удалось это только одному — Эдуарду Росселю, который выиграл все три губернаторских кампании. Накануне очередных (четвёртых по счёту) выборов, которые пройдут в ближайшее воскресенье, «ОГ» решила выяснить, как сложилась судьба проигравших кандидатов.

Результаты оказались любопытными, а в чём-то даже сенсационными. Выяснилось, например, что Андрей Вихарев, который в 2003 году едва не вышел в «финал» губернаторской гонки, а потом уехал с Урала на Брянщину, сейчас находится в международном розыске. Россия обвиняет его в мошенничестве в особо крупных размерах. А ведь Вихарев был не только кандидатом в губернаторы региона, но и заместителем председателя Совета Федерации…

Четверо из кандидатов уже умерли. Единственная женщина, пытавшаяся стать главой региона, сейчас на пенсии. А у некоторых участников былых кампаний, по сути, ничего не изменилось…

Кстати: большинство экс-кандидатов (две трети) по-прежнему живут в Свердловской области.

Четверо из кандидатов уже умерли

Одна официально вышла на пенсию

Один находится в международном розыске

У четверых, по сути, ничего не изменилось

Фамилия, Имя Участие в выборах Кем был тогда Кто теперь (возраст) БАКОВ Антон 2003 Депутат Палаты Представителей областного Законодательного собрания Лидер созданной им монархической партии России (51) Белкова Ирина 1999 Заведующая детским садом № 197 в Екатеринбурге Пенсионерка (65) Бурков Александр 1999 Депутат Палаты Представителей областного Законодательного собрания Депутат Государственной думы (50) Вихарев Андрей 2003 Член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Курганской области С 2014 года находится в международном розыске (54) Гайсин Малик 1995 Бизнесмен, владелец ряда компаний (58) Зяблицев Евгений 1995 Генеральный директор уральского представительства АО «Интеруголь» Депутат Законодательного собрания Свердловской области (52) Кадочников Владимир 1995, 1999 1995 – генеральный директор корпорации «Русская печь», 1999 – первый секретарь обкома КПРФ — (скончался в 2015 году в возрасте 72 лет) Калетин Андрей 1995 Генеральный директор ОАО «Завод ЭМА» (59) Ковпак Игорь 1999 Директор ЗАО «Супермаркет «Кировский», депутат Палаты Представителей областного Законодательного собрания Владелец сети супермаркетов «Кировский» (63) Кузнецов Юрий 2003 Председатель регионального отделения партии «Яблоко» Генеральный директор федерального Агентства по социально­экономическому развитию агломераций (56) Мартьянов Сергей 1995 Кинорежиссёр, сценарист (63) Некрасов Леонид 1995 Президент финансово­промышленной группы «Эстер» — (скончался в 2000 году в возрасте 41 года) ПЕТРОВ Евгений 2003 Глава отделения Союза ветеранов Афганистана Официально не работает, занимается семьёй (48) Сарваров Нязип 2003 Первый секретарь свердловского обкома РКРП­РПК — (скончался в 2004 году в возрасте 51 года) Селиванов Андрей 1999 Депутат Государственной думы Заместитель предcедателя Фонда социального страхования Российской Федерации (50) Страхов Алексей 1995 Руководитель администрации Свердловской области Заместитель генерального директора компании «Еврострой», живёт в Москве (74) Трушников Валерий 1995 Депутат Свердловской областной думы — (скончался от инсульта в 2008 году в возрасте 58 лет). Чернецкий Аркадий 1999 Глава города Екатеринбурга Член Совета Федерации Федерального собрания России (67)