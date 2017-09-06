Политика 6 сентября 2017, 23:01

Глава Пелыма переизбрался на третий срок

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

В ГО Пелым состоялись выборы главы муниципалитета. Как рассказали «ОГ» в аппарате местной думы, 13 депутатов единогласно поддержали Шахита Алиева, который уже два срока возглавлял городской округ.

Изначально на пост главы претендовали четыре кандидата. Два человека были отсеяны по результатам проведения конкурсных процедур. Помимо Шахита Алиева до третьего этапа дошёл депутат думы ГО Пелым, ведущий инженер АО «Газпром электрогаз» Валерий Радецкий.

Интересно, что пять лет назад желающих стать главой Пелымского ГО было больше — тогда на пост руководителя муниципалитета претендовали девять человек.

  • Опубликовано в №165 от 7.09.2017
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

PR-конференция

PR-конференция

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (6 сентября)

Евгений Куйвашев был третьим по счёту (после Петра Латышева и Николая Винниченко) полпредом президента России в УрФО
Евгений Куйвашев стал одним из самых молодых полпредов президента

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг

«Реальный театр»

«Реальный театр»