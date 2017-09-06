Глава Пелыма переизбрался на третий срок

Фото: Павел Ворожцов

В ГО Пелым состоялись выборы главы муниципалитета. Как рассказали «ОГ» в аппарате местной думы, 13 депутатов единогласно поддержали Шахита Алиева, который уже два срока возглавлял городской округ.

Изначально на пост главы претендовали четыре кандидата. Два человека были отсеяны по результатам проведения конкурсных процедур. Помимо Шахита Алиева до третьего этапа дошёл депутат думы ГО Пелым, ведущий инженер АО «Газпром электрогаз» Валерий Радецкий.

Интересно, что пять лет назад желающих стать главой Пелымского ГО было больше — тогда на пост руководителя муниципалитета претендовали девять человек.