«То, что происходит сегодня в Свердловской области, интересно всей стране»

«Пятилетку развития» многие называют амбициозной, но никто не сомневается, что сложившейся команде она по плечу. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Пятилетка развития

Самые полезные и интересные предложения уральцев в проект народной программы «Пятилетка развития».

Вчера в ЭКСПО-центре прошёл форум общественной поддержки программы Евгения Куйвашева «Пятилетка развития». Мероприятие получилось действительно народным: поддержать программу приехали мэры, депутаты, рабочие, аграрии, бизнесмены со всех уголков региона. К ним присоединились почётные граждане Свердловской области, депутаты Законодательного собрания и представители области в Федеральном собрании РФ. В течение нескольких месяцев на Среднем Урале проходили общественные обсуждения планов на ближайшие пять лет. Стало ясно, насколько уральцы загорелись идеей «пятилетки»: на всех уровнях программе сказали «да»!

За полчаса до начала форума в зале павильона почти не осталось мест: представители свердловских предприятий и организаций приезжали целыми делегациями.

— Дорогие друзья, единомышленники, коллеги! — начал Евгений Куйвашев, обведя глазами пёстрый от плакатов в поддержку программы зал. — Прежде всего я хочу всем вам сказать огромное спасибо. Ваша поддержка, ваше живое участие в формировании программы «Пятилетка развития» — самое необходимое условие её успеха и дальнейшего роста нашего региона. Сейчас Свердловская область готова к новому качественному прорыву, выходу на новый уровень жизни людей. Я считаю это результатом той командной работы, которую мы вели с 2012 года — с того момента, как Президент страны Владимир Путин оказал мне доверие, предложив возглавить Свердловскую область. Я не буду сейчас говорить об индексе промышленного производства, объёме инвестпрограмм — сейчас это ни к чему. Но именно эти цифры дают нам все основания утверждать, что в области заложен серьёзный фундамент для прорывного развития в течение ближайших пяти лет. Программа «Пятилетка развития» учитывает интересы промышленников и аграриев, предпринимателей и бюджетников, ветеранов и молодого поколения, жителей крупных городов и сельских территорий. Это народная программа самого широкого спектра действия.

На форум съехались делегаты почти из всех территорий области. Фото: Алексей Кунилов

Как подчеркнул Евгений Куйвашев, заметна и серьёзная поддержка области со стороны Президента страны и правительства РФ. Подтверждение тому — многочисленные визиты в область первых лиц государства. В июле на открытие промышленной выставки «ИННОПРОМ» приехал Владимир Путин. За последние две недели в Свердловской области побывали три федеральных министра и вице-премьеры Виталий Мутко и Дмитрий Козак. А позавчера Евгений Куйвашев обсуждал вопросы образования и медицины в регионе с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым — в том числе на основе предложений в «Пятилетку».

— То, что происходит сегодня в Свердловской области, интересно всей стране, — резюмировал Евгений Куйвашев. — И нам есть что показать. Наш опыт может быть примером для других регионов страны. Это укрепляет уверенность, что Свердловская область будет в тройке территорий-лидеров и станет одним из флагманов развития страны, на который будут равняться другие субъекты РФ.

Затем на сцену поднялись доверенные лица Евгения Куйвашева — кандидаты в члены Совета Федерации и их представители.

Эдуард Россель высоко оценил амбициозный план «пятилетки» Евгения Куйвашева, но в ближайшие пять лет для его реализации придётся немало потрудиться. Фото: Алексей Кунилов

— Мне очень нравятся амбиции Евгения Владимировича, — заявил Эдуард Россель. — Это характерно для нашего уральского характера: уж если за что-то браться, то надо браться серьёзно. Амбициозный план выйти на третье место — это колоссальная задача, которую можно решить при условии единения всех общественных и государственных структур. Поэтому приглашаю вас всех в ближайшие пять лет хорошо потрудиться.

Желающих сделать фото с главой региона на память оказалось так много, что им пришлось выстроиться для коллективного снимка в несколько рядов. Фото: Алексей Кунилов

Эту идею тут же поддержали промышленники и предприниматели.

— Пропустив через себя «Пятилетку развития», поддержав её не только разумом, но и сердцем, мы хотим эту программу реализовывать с человеком, который уже зарекомендовал себя на посту губернатора, — от лица СОСПП признался президент союза Дмитрий Пумпянский.

После форума Евгения Куйвашева буквально окружили с просьбами сделать селфи на память. Фото: Алексей Кунилов

Взявший слово сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий назвал пять тестов на профпригодность, по которым он проверяет способность человека взвалить на себя ношу руководителя города или области. Это итоги деятельности, амбиции, отсутствие популизма, опыт и зрелость. — Может быть, не очень принято об этом говорить, зрелость нашего сегодняшнего руководителя проявилась во взаимоотношениях Екатеринбурга и Свердловской области. Эти отношения не всегда были идеальными, — напомнил Чернецкий. — Но Евгений Владимирович подошёл к делу со всей ответственностью государственного человека, с умением принимать волевые решения, которые идут на пользу общему делу. Вот уже в течение последних полутора лет мы активно работаем и видим замечательный результат.

Далее на сцену выходили делегации всех управленческих округов, в которых летом уже состоялись аналогичные форумы общественной поддержки - сейчас делегаты подытожили общие мысли по поводу «пятилетки». От лица представителей разных сфер деятельности выступили красноуральский металлург Александр Ямщиков, директор гимназии № 1 Сухого Лога Ирина Аладина, руководитель СПК «Килачёвский» в Ирбитском районе Анатолий Никифоров, директор музыкальной школы, депутат гордумы Ревды Татьяна Асельдорова, исполнительный директор «Уралвагонзавода», депутат Заксобрания области Владимир Рощупкин и зампредседателя Екатеринбургской городской думы Виктор Тестов.

Самой многочисленной на форуме получилась делегация глав муниципалитетов — руководители территорий, приехавших поддержать программу, едва уместились на сцене.

— Программу развития называют амбициозной. А какой ещё может быть программа развития Свердловской области? —задал вопрос в зал мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, чем сорвал аплодисменты. — Эта программа продуманная, согласованная, выверенная до мелочей. Эта программа опирается на громадный потенциал Свердловской области, который заключается в её мощной промышленности, социально ответственном бизнесе, высокоэффективном менеджменте, профессиональном, любящем свой край трудолюбивом народе. Эта команда (Сергей Носов кивнул на мэров, стоящих рядом. — Прим.ред.) способна решить задачи любой сложности. Но любой команде нужен лидер. И этот лидер в Свердловской области есть — Евгений Владимирович.

— Евгений Владимирович, можно попросить вас встать? — продолжил слова предыдущего оратора почётный гражданин Свердловской области Алексей Воробьёв. — Мы вам все поаплодируем!

— Меня иногда спрашивают: «Где вы черпаете силы?», — подытожил встречу Евгений Куйвашев. — Так вот: силы я беру от таких слов напутствия, которые прозвучали сегодня. С такой командой нам любая задача по плечу!