Политика 7 сентября 2017, 20:12

Железный трон Каменного пояса. Решающая битва – 10 сентября

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». СОЗД. ДЭВИД БЭНИОФФ И ДЭНИЕЛ БРЕТТ УАЙСС / Геннадий Богатырёв

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». СОЗД. ДЭВИД БЭНИОФФ И ДЭНИЕЛ БРЕТТ УАЙСС / Геннадий Богатырёв

Сюжет

Выборы губернатора Свердловской области-2017
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.



10 сентября — в день выборов губернатора — наступит развязка «Игры престолов», какой Свердловская область не видела 14 лет. Среди претендентов на Железный трон — шесть кандидатов, у которых была возможность показать себя на деле и на словах. За последние недели жители области сделали выводы: у кого грамотный десница, кто зарекомендовал себя хорошим воином, и точно знают, у кого из кандидатов за плечами драконы. Губернатор Свердловской области, конечно, не сравнится с Королём Андалов и Первых людей, но ответственности у него не меньше — нужно контролировать ситуацию на юге и востоке (особенно в отдельных муниципалитетах этих управленческих округов), вести переговоры, заключать союзы и отражать происки белых ходоков. Да победит в этой игре сильнейший. Ведь все помнят — зима близко. А значит, и отопительный сезон тоже*...

*использована терминология из популярного сериала «Игра престолов»

«ОГ» разбирается, что же так привлекает в «Играх престолов» миллионы зрителей в почти 200 странах мира.

  • Опубликовано в №166 от 8.09.2017 
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

PR-конференция

PR-конференция

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (7 сентября)

Алексей Гвержец (справа) из компании «Атомстройкомплекс», руководивший строительством, вручил символический «золотой» ключ от здания тогдашнему председателю облсуда Ивану Овчаруку. Фото: Алексей Кунилов
В Екатеринбурге открыли самый большой суд в России

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг

Дворец молодёжи представляет:

Дворец молодёжи представляет: