Новые дороги экс-министра

Избирательный округ, в котором работает Сергей Бидонько, очень протяжённый, поэтому ездить депутату приходится много. Фото: Алексей Кунилов

В октябре в Екатеринбурге должна завершиться приёмка дорог, которые ремонтируются по федеральной целевой программе «Безопасные и качественные дороги». Депутат Госдумы от Свердловской области, зампредседателя комитета по транспорту и строительству Сергей БИДОНЬКО приехал посмотреть, на какой стадии находятся работы. «ОГ» поговорила с ним не только о дорогах, но и о том, как бывшему региональному министру строительства видятся из Москвы проблемы области, нужно ли Екатеринбургу равняться на столицу и откуда берутся «запретительные» инициативы депутатов.

— Как в Свердловской области обстоит дело с дорогами по сравнению с другими регионами?

— Не скажу, что у нас всё идеально, но в целом наша область выглядит достойно на фоне других. Средний Урал — богатый регион, у нас больше возможностей по содержанию дорог. С апреля я — координатор партийного проекта «Единой России» «Безопасные дороги» и много езжу по стране. В Омске, например, куда по федеральной программе выделили хорошие средства, дороги стали приводить в порядок только в этом году. Я был в соседних Челябинске и Кургане — региональные и местные дороги у нас лучше. Всего у нас в стране 1,5 млн километров дорог. Федеральных всего 50 тысяч километров, и к ним вопросов практически нет — в нормативном состоянии содержатся 70 с лишним процентов этих дорог, к 2020 году будет процентов 90. Состояние региональных и местных дорог гораздо хуже. Здесь финансирование совсем другое — в среднем около 30 процентов от норматива.

— А чем вы занимаетесь в рамках проекта «Безопасные дороги»?

— Мы проводим мониторинг участков дорог, нуждающихся в ремонте, контролируем качество работ, следим за своевременным доведением бюджетных средств. Главная задача проекта — снижение аварийности. За последние 5–7 лет в России смертность на дорогах уменьшилась с 34 тысяч человек в год до 20 с небольшим тысяч. Но если сравнивать с европейскими странами, то гибель в ДТП у нас в два раза выше — по прошлому году в России был показатель 13,8 человека на 100 тысяч, в Европе — от 5 до 7 человек. Вторая задача — сохранить дороги. Некоторые меры не требуют никаких затрат, но приносят эффект. Например, регулирование использования шипов — обязательное в зимнее время и запрет на них летом. Мы рассмотрели этот законопроект на комитете, вернёмся к нему на осенней сессии. Кроме того, нужно вводить весовой контроль на дорогах, чтобы не допустить движение машин весом 70–90 тонн.

— Когда вы были региональным министром строительства, сталкивались ли с проблемами, которые вы не могли решить на областном уровне, а сейчас у вас появилась такая возможность?

— Я работал в системе исполнительной власти, сейчас — в законодательной. Это совершенно разный опыт, хотя тематика близкая — наш комитет занимается и транспортом, и строительством. По думской линии я вхожу в состав рабочей группы, которая занимается вопросами обеспечения гарантий участников долевого строительства, курирую Свердловскую область. Для меня тема неновая, но сложная. В Госдуме недавно были приняты изменения, которые позволяют создать компенсационный фонд, куда будут отчислять 1,2 процента стоимости каждой стройки. Под кураторством правительства из этих средств будут выделяться деньги на достройку проблемных объектов. Это большое благо и для людей, и для регионов. До сегодняшнего дня таких механизмов не было.

— Из Москвы по-другому видятся проблемы региона?

— Каждый уровень власти расширят границы возможностей и влияния — занимаешься тем, на что раньше не было полномочий. Основная задача, которую себе ставлю, — это помощь региону. В первую очередь финансовая. Через наш комитет проходит распределение значительных средств. И я считаю, надо в хорошем смысле лоббировать интересы области. Например, в этом году на свердловские школы первоначально выделяли 300–350 млн рублей, но удалось поработать с министерством и увеличить эту сумму до 750 млн рублей.

— Есть какая-либо надежда, что нам дадут денег на метро?

— На одну ветку надо 70–80 млрд рублей — полбюджета Свердловской области. Для выделения таких средств одному региону нужно поручение не ниже президента.

— Вам часто удаётся бывать в своём Серовском избирательном округе?

— Три недели в месяц депутаты обязаны работать в Госдуме, одну — на своей территории. С выборов прошёл почти год. У меня в округе 21 город. Мы договаривались с людьми, что в год я побываю на каждой территории минимум два раза. Побывали уже везде. Осталось несколько городов, где мы были только один раз. Но этой осенью наверстаем. На некоторых территориях были три-четыре раза.

— С какими проблемами идут — с личными или муниципальными?

— В основном с теми, которые касаются лично человека. Например, в Тавде работники строительной фирмы (кстати, официально не трудоустроенные) жаловались, что им семь месяцев не платили зарплату. В Лобве недобросовестная фирма не достроила многодетной семье дом, обанкротилась, а людям пришлось ютиться во времянке. Все эти проблемы сейчас решены, все довольны. Такие моменты в депутатской работе, пожалуй, самые приятные. Вообще, по моим ощущениям — проблемы здравоохранения вышли на первое место, раньше было больше коммунальных вопросов. Когда началась реформа, в некоторых отдалённых территориях закрылись фельдшерско-акушерские пункты, было много жалоб.

— Возможна ли в Екатеринбурге реновация жилья, как в Москве, и нужна ли она?

— Если говорить законодательно, то реновация возможна. Законы приняты и могут работать в других регионах. Но думаю, что экономика не даст реализовывать эту программу. Принцип простой: пятиэтажки, особенно в центре, находятся на очень дорогой земле. В Екатеринбурге она стоит гораздо меньше, поэтому реновация не даст такого же экономического эффекта. Для Свердловской области и Екатеринбурга целесообразно снести бараки, продлевать программу по переселению из ветхого и аварийного жилья, чего я сейчас добиваюсь. Мы не должны забывать, что пятиэтажки — не худшее жильё в стране.

— В Москве лучше жить, чем в Екатеринбурге?

— Я предпочитаю жить в маленьких городах близко к природе и недалеко от областного центра, чтобы можно было быстро доехать на машине до театра или магазинов. В Москве за городом жить нереально — будешь добираться на работу 4 часа. Если бы не мои профессиональные интересы, я бы не переехал в Москву — качество жизни там ниже.

— То есть не будем переносить столицу из Москвы в Екатеринбург, как предлагали недавно?

— Зачем портить наш город? Он современный, удобный и не такой огромный, как Москва.

— Откуда у депутатов Госдумы появляются бредовые «запретительные» инициативы?

— Я раньше сам недоумевал, откуда что берётся. Сейчас я вижу, что многое делается ради привлечения внимания — журналисты потом «мусолят» тему и авторов инициатив неделями, а им этого и надо — у них такой политический стиль. Остальные депутаты прекрасно это понимают и спокойно относятся к этому. Никто в здравом уме не примет скандальные законы.

— В целом в этом созыве новых законов стало приниматься заметно меньше…

— Мы сейчас занимаемся инвентаризацией законов: устранением противоречий, выявлением того, какие законы не действуют и почему. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сейчас наша задача — повысить качество принимаемых законов, чтобы через год не пришлось вносить поправки.

Кстати В рамках федеральной целевой программы «Безопасные и качественные дороги» Екатеринбургу было выделено 1 млрд 250 млн рублей в 2017 году. Столько же добавил регион. По всей стране для приведения в порядок дорог в областных центрах и в 100-километровой зоне вокруг них выделили 34 млрд рублей. И на следующий год тоже планируется серьёзное финансирование