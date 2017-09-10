Сегодня свердловчане сделают исторический выбор

В сысертском селе Кашино за первые полчаса проголосовали около 30 человек. Пока очередь не уменьшается. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Сегодня, в единый день голосования выборы проходят в 82 регионах страны. Свердловчане выбирают нового губернатора – впервые за последние 14 лет на Среднем Урале проходят прямые выборы главы региона.

Напомним, на пост главы региона претендует шесть кандидатов. Это самое большое число кандидатов в губернаторы среди российских регионов - в среднем это количество составляет 4-5 человек на место Для победы кандидату в губернаторы необходимо набрать абсолютное большинство голосов, то есть более 50% голосов избирателей от числа пришедших на выборы. Кроме того, в 49 городских округах и муниципальных районах выбирают думы, а в четырёх муниципалитетах проходят довыборы в органы местного самоуправления.

Этот день во многом станет генеральной репетицией перед предстоящими выбора Президента. Экспертам предстоит оценить, как сработают в регионах опробованные новации, нужно ли их уточнить и дополнить до марта следующего года. Одно из новых правил нынешних выборов - они проходят без открепительных удостоверений. Граждане, живущие по прописке, могли написать заявление, которое позволяет проголосовать на удобном для них избирательном участке. участке. Сегодня таких участков - 258.

В труднодоступных и отдаленных местностях уже прошло досрочное голосование. До некоторых населенных пунктов члены комиссии добирались на вездеходах, внедорожниках, на катерах и даже по узкоколейной железной дороге. Сегодня в 8 утра начал работу 2501 избирательный участок.

Ранее возникали опасения, что из-за плохой погоды явка будет не очень высокой. Однако столбик термометра не стал препятствием для желающих повлиять на судьбу Свердловской области. За первые полчаса реализовать своё гражданское право на участки пришли от нескольких десятков до сотни человек.

Так,на избирательном участке № 859 в селе Кашино Сысертского ГО очередь из желающих отдать свой голос за кандидата в губернаторы и за кандидатов в депутаты местной думы выросла уже к 8 часам. За полчаса проголосовали около 30 человек - первые официальные промежуточные цифры станут известны в 10 утра.

Самыми расторопными избирателями оказались пенсионеры. Среди них - председатель местного совета ветеранов Светлана Сурина, которая голосует на этом избирательном участке 40 лет.

Светлана Сурина голосует на избирательном участке № 859 в Кашино уже 40 лет

Приходят и семьи с детьми. Например, Владимир и Наталья Антипины пришли на голосование с двумя дочками.

Владимир и Наталья Антипины решили с малых лет воспитывать в дочках гражданскую позицию - на выборы они пришли всей семьей.