Как считают бюллетени в Екатеринбурге

Бюллетени из КОИБа перекладывают в мешки, чтобы увезти в ТИК. Фото: Павел Ворожцов

В 20 часов по местному времени 10 сентября в Свердловской области закрылось более 2 с половиной тысяч избирательных участков. Корреспондент «ОГ» побывала на избирательным участке 1408 в Екатеринбурге по улице Ленина, 66 а и посмотрела, как происходит подсчет голосов при помощи КОИБ (комплекса обработки избирательных бюллетеней).

Самая долгая процедура на участке, где использовался КОИБ – подсчет неиспользованных бюллетеней. Она занимает минут 45. Председатель УИК Татьяна Рубцова делает это вручную, вслух, в присутствии журналистов. Бюллетеней оказалось 724. 128 из них использовались для тестирования КОИБа 8, 9 сентября и утром в день выборов перед открытием участка. После подсчета все бюллетени, которые не пригодились для голосования, были погашены – у них отрезают нижний левый угол.

Член УИК Владимир Дуничев показывает, что КОИБ состоит из двух сканеров. Фото: Павел Ворожцов

Далее члены УИК также заклеивают графу с подписью граждан скотчем в списках избирателей, сшивают воедино все девять книг с перечнем людей, которые могли проголосовать на этом участке.

Самая долгая процедура - это пересчитать, сколько бюллетеней осталось после голосования. Фото: Павел Ворожцов

Кроме того, все присутствующие убеждаются, что стационарный ящик, который стоял на участке на случай, если КОИБ выйдет из строя или будут перебои с электричеством, пуст, а пломбы на нем не вскрыты.

Гашение неиспользованных бюллетеней. Фото: Павел Ворожцов

Потом начинается самое интересное – работа с КОИБом. Как рассказал член участковой избирательной комиссии 1408 с правом решающего голоса Владимир Дуничев, подсчет голосов происходит автоматически, члены УИК только вводят числовые значения в протокол, которые не может знать машина: количество бюллетеней, полученных избирательной комиссией, число избирателей.

Графу с подписями граждан заклеивают скотчем, чтобы никто не мог в ней ничего исправить. Фото: Павел Ворожцов

— КОИБ это очень надежно и удобно — подсчет голосов происходит очень быстро, исключена возможность фальсификаций. Бюллетени вводятся по одному, КОИБ принимает только бюллетени с печатью нашей комиссии, никаких других листов он принять не может, — сказал Владимир Дуничев.

Стационарная урна для голосования не пригодилась - КОИБ работал исправно. Фото: Павел Ворожцов

На участке 1408 находился один КОИБ с двумя сканерами, которые в народе называются «электронной урной». На табло каждого сканера отображается число принятых бюллетеней. В данном случае это 131 и 286.

Члены УИК вскрывают все три переносные урны для голосования. Две из них не пригодились, но все должны убедиться, что они пустые. А в третьей - 9 бюллетеней. Фото: Павел Ворожцов

9 бюллетеней также находятся в переносных ящиках, которые использовались для голосования на дому. Эти бюллетени опускаются в КОИБ после завершения голосования на участке председателем избирательной комиссии. КОИБ при этом переводится в специальный «переносной» режим. Число этих бюллетеней складывается с числом листов для голосования, которые поместили в КОИБ сами избиратели.

Результаты голосования, которые распечатал КОИБ. Фото: Павел Ворожцов

Проголосовать на дому могут граждане, которые не могут сами дойти до избирательного участка. Заявки принимались с 30 августа до 14.00 10 сентября как в устной форме — по телефону, так и в письменной форме. Позвонившие пишут заявление на домашнее голосование и расписываются в получении бюллетеня, когда к ним приходят члены УИК и приносят лист для голосования и урну. После 20 часов, когда голосование окончено, председатель комиссии убеждается, что число заявлений совпадает с числом бюллетеней, которые лежали в переносной урне.

Увеличенная версия протокола - чтобы все видели. Фото: Павел Ворожцов

Когда все использованные избирателями бюллетени оказываются в КОИБе, в него вводят число избирателей в списках - в данном случае — 1402, число полученных бюллетеней — несколько меньше — 1150, но их всегда можно попросить довезти (видимо, организаторы выборов не надеются на 100-процентную явку), число погашенных бюллетеней и некоторые другие данные.

— Контрольные соотношения выполнены, — заявляет электронным голосом КОИБ.

— Кричим ура! Если что-то бы не сошлось, пришлось бы делать все сначала, — радуется председатель.

КОИБ самостоятельно определяет, что из 426 бюллетеней, 13 оказалось испорченными, а также выдает результаты голосования на этом участке: 180 голосов было отдано за Евгения Куйвашева, 90 – за Дмитрия Ионина, 64 – за Алексея Парфёнова, 52 – за Константина Киселёва, 16 – за Дмитрия Сергина, 11 – за Игоря Торощина.

Итоговый протокол, которые напечатала машина, подписывают все члены УИК, данные с КОИБа переносятся на специальную флешку. Бюллетени из КОИБа, уже не считая, размещаются в мешки, и все отвозится в вышестоящую территориальную комиссию – в этом районе в Кировскую.

Благодаря электронике подсчет голосов занял чуть больше часа, без нее – несколько часов.