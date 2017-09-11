Носов снова забил «пенальти»

Сергей Носов на выборах главы Нижнего Тагила одержал уверенную победу. Фото: Галина Соколова

На выборах главы Нижнего Тагила 10 сентября проголосовали более 130 тысяч тагильчан. Безоговорочную победу, как и пять лет назад, одержал Сергей Носов, представляющий партию «Единая Россия».

По предварительным данным, за него отдали свои голоса 90,72 процента избирателей. Пожалуй, по популярности нижнетагильский градоначальник может сравниться только с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который на прошлогодних выборах главы республики набрал 97 процентов.

Впервые Сергей Носов был избран главой города в 2012 году. Тогда за него проголосовали 92 процента избирателей. Баллотируясь нынче, Сергей Константинович заявил, что грядущие выборы — это тест, который покажет, одобряют ли тагильчане выбранный мэром курс. Тест показал: ещё как одобряют.

Тагильчан не смущают ни отсутствие у мэра местной прописки, ни всплывающие слухи о его ближайшем отъезде из города, ни рост долгов муниципалитета. На другой чаше весов — нарядная набережная, облагороженный театр, новенькие спорткомплексы и мосты. А также сотни бабушек-общественниц, решивших дворовые проблемы, дойдя до Носова, и внеплановая помощь от федеральных и областных чиновников.