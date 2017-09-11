Политика 11 сентября 2017, 19:34

Уральцам оказалось интереснее узнавать о лотерее, нежели о выборах

Главная акция фестиваля «Уральские самоцветы», прошедшая 10 сентября в 20 муниципалитетах области (в Екатеринбурге розыгрыш не проводили), вызвала у свердловчан больший ажиотаж, чем выборы. Даже на сайте «ОГ» новости о выигрышах были самими читаемыми. Всего уральцы выиграли 14 квартир из 15 заявленных, 65 из 130 автомобилей «Лада Гранта», пять тысяч из десяти тысяч единиц бытовой техники и более 600 тысяч сувениров. «ОГ» собрала самые удивительные истории выигрышей.

Каменск-Уральский. Уже в 10 часов утра прессовщик Синарского трубного завода Виктор Паньков стал первым обладателем квартиры.

Нижний Тагил. Счастливчик Данила Шестовских проголосовал в школе №80 на Гальяно-Горбуновском массиве, а в лотерейном билете красовалась «Квартира». Мужчине даже понадобилась моральная поддержка жены — эмоции переполнили мужчину. Эта квартира стала второй за день, что обрела хозяина.

Берёзовский. Новенькие автомобили здесь остались без владельцев — счастливые билетики так никто и не вытянул. Зато квартиру выиграла молодая супружеская пара — Алексей и Анастасия Бондаревы, которая сыграла свадьбу всего три недели назад. Супруги признались местным журналистам, что квартиру планируют подарить маме.

Асбест. Александр Пузеньков и Денис Никитин — кажется, две противоположности. Первый был уверен в своём выигрыше и рассчитывал на квартиру, второй совсем не верил в свою удачу. Оба стали обладателями автомобилей.

Новоуральск. Квартиру в Новоуральске выиграла молодая мама Вера Ковалёва. Счастливый билет вытянул её двухлетний сынишка. За последним автомобилем в городе идти вовсе и не собирались. Дмитрий Крупнин рассказал, что совсем не собирался выходить на улицу в плохую погоду, пока ему не позвонила приятельница. В итоге он сходил на участок и выиграл машину.

Серов. В Серове первый автомобиль не смогли разглядеть с первого раза. Семейство, которому достался счастливый билет, пришло на выборы без очков — пришлось просить незнакомку подсказать, что же написано на заветной карточке. Зато порадовались всем участком.

Сысерть. В Сысерти билет с заветным словом «Автомобиль» счастливчик вытянул всего за 13 минут до окончания работы центра награждения.

  • Опубликовано в №168 от 12.09.2017 под заголовком «Уральцы выиграли 14 квартир»
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Областная газета Свердловской области

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