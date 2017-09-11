В думах «проблемных муниципалитетов» большинство мандатов взяли самовыдвиженцы и оппозиционеры

Результаты выборов показали, что жители проблемных муниципалитетов больше доверяют самовыдвиженцам. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области прошли выборы в 53 муниципальных думах. На территориях, которые в текущем году не раз попадали в информационную повестку региона в связи с политическими конфликтами на местном уровне, большинство мандатов досталось депутатам-самовыдвиженцам и представителям партий, оппозиционных «Единой России». Эксперты отмечают, что для ряда муниципалитетов области такие результаты привычны. Однако для того чтобы организовать слаженную работу двух ветвей власти и не допустить конфликтов, мэрам и администрациям приходится развивать дипломатические способности.

В БОГДАНОВИЧЕ жители поддержали 13 самовыдвиженцев, пять представителей «Единой России», по одному кандидату от ЛДПР и «Справедливой России». Очевидно, что большинство мандатов, как и в прошлом созыве, могло достаться «Единой России», но, как уже писала «ОГ», накануне выборов политсовет местного отделения партии отозвал из списков кандидатов на выборах в местную думу девять депутатов действующего состава — многие из них планировали идти на очередной срок.

Беспрецедентная мера была связана с тем, что депутаты-единороссы организовали и приняли участие в незаконных выборах нового мэра, вследствие чего в муниципалитете возникла ситуация «двоевластия», которую удалось разрешить только после вмешательства местного и областного судов. Реготделение ЕР совместно с общественниками планировало поддержать пул кандидатов, среди которых, очевидно, есть и самовыдвиженцы, которые получили мандаты.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ Единственным муниципалитетом, где произошёл организационный сбой, оказался Нижнесергинский муниципальный район. В воскресенье здесь должны были выбрать 18 депутатов по 9 избирательным округам. Но из-за нехватки кандидатов в одном из избирательных округов пришлось назначать довыборы в думу — они состоятся 29 октября. — По нормам нашего законодательства, если возникает подобная ситуация, мы имеем право провести довыборы в течение трёх месяцев. Мы решили провести их 29 октября, — пояснил «ОГ» председатель Нижнесергинской ТИК Сергей Пономарёв. Сейчас по второму двухмандатному округу выдвинуты шесть кандидатов — зарегистрированы только двое.

В АСБЕСТЕ 11 из 21 мандата взяли кандидаты от КПРФ, по три мандата досталось представителям «Единой России», «Справедливой России» и самовыдвиженцам, один мандат получил кандидат от ЛДПР. Состав думы, согласно данным системы ГАС «Выборы», обновился на три четверти.

Ситуация в муниципалитете обострилась после того, как стало известно о планах Национальной сурьмяной компании построить на территории завод по переработке сурьмяных концентратов. В марте на митинг вышло несколько сотен жителей. Пока непонятно, как мэр Асбестовского ГО Наталья Тихонова планирует выстраивать отношения с необычным составом думы.

В НИЖНЕЙ ТУРЕ дума также обновилась на три четверти. В муниципалитете, где главу не могли выбрать более полугода, 13 мандатов досталось самовыдвиженцам, остальные пять — единороссам.

— Действительно, в Свердловской области есть ряд муниципалитетов, для которых подобные результаты выборов не являются чем-то неординарным, — считает политолог Анатолий Гагарин. — Тому есть несколько причин. Во-первых, то, что в политическом пространстве в этих территориях есть группы, имеющие отношение к «Единой России», и те, что вступили в конфронтацию с партией. Часто во вторую группу попадают бывшие мэры или руководители городских дум, которые собирают вокруг себя оппозиционных депутатов в пику местным руководителям. Возникают личностно-групповые противоречия, которые приобретают партийно-политическую окраску. Во-вторых, это может быть связано со слабостью местной ячейки «Единой России», которая не всегда должным образом укомплектована профессиональными кадрами, обладающими определённой репутацией. В любом случае, для того чтобы не допустить разрастания конфликтных ситуаций, мэры должны обладать дипломатическими способностями, искать причины противоречий и решать их. Тогда недопонимания между думами и администрацией не возникнет.