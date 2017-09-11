Куйвашев — 62,16%

Евгений Куйвашев станет первым губернатором Свердловской области, который победил на прямых выборах главы региона в первом туре. Фото: областной департамент информполитики

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

В воскресенье в рамках единого дня голосования в России состоялось около шести тысяч выборов различного уровня. Уральцы впервые за 14 лет прямым голосованием выбирали губернатора Свердловской области. Окончательные итоги выборов ещё не подведены, но из шести кандидатов на этот пост с огромным отрывом побеждает Евгений Куйвашев, который возглавляет регион с мая 2012 года. По предварительным итогам, ему отдали голоса 62,16 процента избирателей.* Выборы прошли без серьёзных нарушений и с более высокой явкой, чем последние губернаторские выборы в 2003 году.

Явка

Активнее всего свердловчане голосовали с утра: жители области сообщали, что на некоторых участках ещё до их открытия выстраивались очереди. К вечеру средняя явка избирателей по области составила 37,33 процента. Для сравнения, на последних выборах губернатора в 2003 году эта цифра составила всего 24,42 процента. Разброс по явке в муниципалитетах получился заметным. Самыми активными оказались жители ЗАТО Свободный, Талицы, Верхней Салды и Серова, где бюллетени заполнили больше половины избирателей. В Чкаловском и Орджоникидзевском районах Екатеринбурга ажиотажа не получилось: до участков добралась пятая часть избирателей. В Среднеуральске и того меньше — всего 19,7 процента.

*По данным облизбиркома на момент сдачи номера в печать.

Легитимность

За ходом выборов в этом году наблюдали не только на избирательных участках, но и на экране: трансляция в режиме реального времени велась с 1 634 камер видеонаблюдения, установленных в четырёх уральских городах — Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске. Проверить, не выдают ли в поддержку кандидатов шаньги, можно было в Центре общественного наблюдения, созданном по инициативе Уполномоченного по правам человека в регионе Татьяны Мерзляковой, или прямо из дома — по Интернету. Нарушений не обнаружили. В сам избирком от бдительных граждан за день поступило 20 обращений о нарушениях избирательного законодательства — семь из них не подтвердились, по остальным приняли меры реагирования. Но в целом, по словам председателя облизбиркома Валерия Чайникова, единый день голосования в области прошёл организованно, в соответствии с законом.

— Члены избиркома своевременно реагировали на все сигналы о возможных нарушениях. Серьёзных нарушений, способных повлиять на итоги выборов в Свердловской области, на избирательных участках в муниципалитетах региона не зафиксировано, — заявил он после закрытия участков.

Высокий уровень выборов в регионе и стране отметил и председатель правительства страны, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, с которым Евгений Куйвашев и свердловские единороссы связались в режиме видеоконференции после завершения голосования.

Куйвашев — 62,16%, Парфёнов — 11,64%, Ионин — 9,06%, Торощин — 5,40%, Киселёв — 4,62%, Сергин — 3,99%.

Предварительные итоги. Именно такой подход, по мнению политологов, и обусловил результаты выборов. По предварительным итогам выборов картина получилась следующей. Евгений Куйвашев («Единая Россия») набрал 62,16 процента голосов. Второе место с отрывом в 50 с лишним процентов занял Алексей Парфёнов (КПРФ) — он набрал 11,64 процента голосов. Кандидат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин набрал 9,06 процента. За ним по убывающей идут Игорь Торощин («ЛДПР»), Константин Киселёв («Зелёные») и Дмитрий Сергин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

Врио губернатора Евгений Куйвашев подчеркнул, что доверие, оказанное на выборах, — это большая ответственность и ещё раз озвучил приоритеты на пять лет.

— В России уже принят перечень из 11 приоритетных национальных проектов. Помимо этого мы, наша команда, шли на выборы с программой «Пятилетка развития». Это комплексная программа, которая фактически получила одобрение наших земляков, она будет принята и реализована. Я к программе «Пятилетка развития» отношусь очень серьёзно, и как только будет сформировано правительство, одним из первых принятых документов будет постановление правительства о реализации этой программы. Она будет принята как краткосрочный план развития Свердловской области, и у меня нет сомнений, что он будет реализован, — сказал Евгений Куйвашев.

Мнения Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, сенатор Совета Федерации: — Если бы результаты отличались на один-два процента, можно было бы говорить о том, что здесь присутствует какой-то элемент случайности. Но проценты, набранные Куйвашевым, в пять раз превышают результаты следующего за ним кандидата. На мой взгляд, это достаточно убедительно. Как прошла кампания? Спокойно, без ажиотажа, по-деловому. Я не сомневался, что победит действующий губернатор. Владимир БОРЗОВ, политолог: — Сравнительно неплохая явка — почти 38 процентов вкупе с уверенной победой — 62 процента — это неплохой результат, который говорит о стабильности в регионе. Свердловская область — непростой регион для политиков, но воскресные выборы подтвердили, что в нашем регионе удалось найти консенсус.