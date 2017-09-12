За пост мэра боролся безработный: в трёх сельских поселениях переизбрали глав

На выборы глав в Зареченском, Баженовском и Слободо-Туринском поселениях пришёл 5381 житель. Большинство остались верными своим действующим главам. Фото: Алексей Кунилов

Зареченское, Баженовское и Слободо-Туринское сельские поселения Восточного управленческого округа переизбрали своих глав — ими стали действующие руководители территорий, все они выдвигались партией «Единая Россия». Конкуренцию единороссам составили лишь либерал-демократы и самовыдвиженцы. Всего в трёх поселениях на выборы пришли 5 381 человек, явка в среднем составила 38,5 процента.

Самый большой конкурс преодолел действующий глава Слободо-Туринского поселения Юрий Сабуров — оппонентами ему выступили четыре кандидата. Не самым разнообразным оказался выбор у зареченцев и баженовцев, где было лишь два и три кандидата соответственно.

Рекордный процент голосов набрал единоросс Владимир Михаленко в Зареченском поселении. Действующий глава с трёхлетним стажем набрал 78,36 процента. Таким образом, Владимир Вячеславович обогнал своего единственного соперника, временно неработающего жителя Краснотурьинска Евгения Доронина более чем на 60 процентов. Конкуренцию также мог составить Артём Карандашев из ЛДПР, но кандидату было отказано в регистрации.

В Баженовском на пост выбрали Леонида Глухих, который до этого возглавлял муниципалитет восемь лет. Конкуренцию ему составила начальник отдела кадров Байкаловской ЦРБ Марина Белоногова. Марина Сергеевна уступила лидеру почти вдвое — 32,99 против 62,98. Менеджер рекламной группы «Фрегат», выдвинутый ЛДПР, Василий Наумов набрал чуть больше трёх процентов голосов.

— Главная наша проблема — это отсутствие дорог с твёрдым покрытием. Есть решение думы все средства, которые у нас появятся в бюджете, тратить на дороги, — делится с «ОГ» новыми планами переизбранный глава Леонид Глухих. — Сейчас активно идёт газификация, на очереди водоснабжение, которое у нас практически отсутствует.

Юрий Сабуров стал главой Слободо-Туринского поселения, набрав 55,55 процента голосов. За ним следует старший инспектор по военно-учётной работе администрации Андрей Родивилов, набравший 12,45 процента голосов. Вплотную к Родивилову подошёл предприниматель Владимир Воробьёв с результатом 11,4 процента. В выборах также приняли участие генеральный директор управляющей компании «Туринское ЖКХ плюс» Игорь Мозырев и инженер МУПа Андрей Доронин.