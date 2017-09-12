Людмила Бабушкина поручила депутатам выработать меры по развитию местного самоуправления

Председатель Заксобрания области Людмила Бабушкина обратила внимание депутатов на перечень поручений Президента России по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления, опубликованных 7 сентября. Людмила Бабушкина поручила председателю комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаилу Ершову изучить материалы и совместно выработать направления деятельности Заксобрания в реализации поручений.

— В ходе обсуждения федерального проекта по формированию комфортной городской среды был поднят вопрос о передаче земельных участков, находящихся в границах военных городков, в муниципальную собственность. И в поручениях по итогам заседания Совета президент отдельно эту тему обозначил, обязав Правительство РФ до первого ноября 2017 года рассмотреть вопрос о завершении процедуры передачи. Это очень важно для Свердловской области, так как у нас есть такие проблемные участки в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и других городах, — подчеркнула Людмила Бабушкина.

Председатель областного парламента отметила, что президент дал поручение Правительству РФ по повышению эффективности механизмов привлечения к ответственности за административные правонарушения в области благоустройства территории. Также глава государства обозначил необходимость предоставления в 2018–2022 годах ежегодно из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов в объёме не менее предусмотренного на 2017 год на поддержку государственных программ в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

— У нас работает проект «Формирование комфортной городской среды», курирует его председатель профильного комитета Валентин Лаппо. В муниципалитетах созданы районные общественные комиссии по отбору дворовых территорий для участия. Думаю, что до февраля 2018 года, когда президент поставил контрольную дату, мы сможем повысить эффективность данной работы, — резюмировала Людмила Бабушкина.