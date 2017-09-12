«Лидировали с олимпийским отрывом»: избиратели в регионах поддержали кадровую политику президента

Явка и соответственно количество бюллетеней в регионах были разными, но уровень доверия к кандидатам-победителям везде высокий: врио глав регионов перешагнули далеко за пятидесятипроцентный рубеж. Фото: Павел Ворожцов

В России подводятся итоги единого дня голосования. Избирательная кампания охватила 82 из 85 субъектов страны: в 16 регионах жители выбирали губернаторов, в шести — определяли составы региональных парламентов, а количество выборов мэров и депутатов местных дум исчислялось тысячами. Во всех регионах победу на выборах одержали действующие руководители, все они — единороссы.

Доверие к президентским кадрам

Особое внимание было приковано к губернаторским кампаниям. Помимо Свердловской области, руководителей выбирали ещё в девяти областях, пяти республиках и Пермском крае. Во всех 16 выборы прошли в один тур — победители уверенно перешагнули необходимый 50-процентный барьер, не оставив шансов конкурентам из оппозиционных партий. Победу Дмитрия Миронова на выборах ярославского губернатора с результатом в 79 с лишним процентов с лёгкой руки председателя областного избиркома назвали победой «с олимпийским отрывом». Та же самая метафора подошла бы к избирательным кампаниям всех 16 субъектов.

Рекордсменом стал врио главы Мордовии Владимир Волков, за которого проголосовали 89,19 процента избирателей — в 20 раз больше, чем за его ближайшего соперника из КПРФ. Мордовия удивила страну и самой высокой явкой — больше 82 процентов. Феноменальную цифру политологи объяснили «особым менталитетом Мордовии и сознательностью граждан».

Чуть ниже цифра в Марий Эл, где с результатом в 88,27 процента победил врио главы республики, бывший председатель Арбитражного суда Московской области Александр Евстифеев. В Бурятии 87,44 процента жителей проголосовали за экс-замминистра транспорта РФ Алексея Цыденова, который на тот момент также временно исполнял обязанности главы региона. Пермяки отдали 82 процента голосов за врио губернатора Максима Решетникова, который ранее работал в одном из департаментов российского правительства.

Примечательно, что повсеместно победили те, кто ранее был назначен президентом в качестве врио, и все 16 — кандидаты от партии «Единая Россия».

Что касается выборов депутатов законодательных органов государственной власти в шести российских регионах, то везде, по предварительным итогам, с разными результатами лидировала «Единая Россия» — от 44,6 процента голосов на Сахалине до 70,77 процента — в Краснодарском крае.

— В целом можно констатировать поддержку кандидатов от «Единой России» и весьма внушительный кредит доверия, который был предоставлен кадрам, предлагаемым президентом. Люди доверяют Путину и поддерживают его кадровые решения: об этом самым красноречивым образом говорят результаты выборов, — озвучил позицию Кремля по итогам выборов пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, общаясь с журналистами.

«Нулевая толерантность к нарушениям»

Жалоб на нарушения избирательного законодательства по стране в целом, как и по области, было немного. Одни из самых нашумевших событий — увольнение мэра Саратова из-за претензий к организации выборов и возбуждение уголовного дела по факту фальсификации избирательных документов в Мордовии — правоохранители изъяли на одном из избирательных участков Саранска около 70 поддельных бюллетеней. Но такие случаи единичны.

Вместе с тем в Кремле отметили «совершенно молниеносную реакцию региональных властей на поступающую информацию о нарушениях».

— В большинстве случаев обращения были гораздо менее серьёзные. Жалобы были по второстепенным вопросам, — заявил Дмитрий Песков, добавив, что отличительной чертой этих выборов стала «нулевая толерантность к нарушениям и молниеносная реакция региональных властей на поступающую информацию о нарушениях».