Депутаты Камышловского района выбрали председателя

Людмила Готкис (справа) шестой созыв избирается в депутаты думы Камышловского района с самым высоким рейтингом. Фото: пресс-служба Заксобрания

Жители Камышловского района 10 сентября выбирали депутатов дум Камышловского муниципального района, Зареченского сельского поселения, Калиновского сельского поселения и главу Зареченского сельского поселения. Абсолютную победу одержала партия «Единая Россия». Поэтому решение конференции Камышловского районного отделения партии по выдвижению кандидата в председатели думы Камышловского муниципального района, по сути, можно назвать выборами председателя думы.

В работе конференции приняла участие председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

— Я приехала, чтобы поддержать на выборах председателя думы Людмилу Григорьевну Готкис. Представительный орган здесь всегда работал хорошо. В предыдущем созыве его возглавляла Людмила Григорьевна, она также является руководителем местного отделения партии, председателем комиссии Совета представительных органов местного самоуправления, заслуженным учителем Российской Федерации. Уверена, что она и в этом созыве сделает много для развития муниципального образования, — подчеркнула Людмила Бабушкина.

Большинством голосов (35 из 36) кандидатом в председатели думы Камышловского муниципального района выдвинута Людмила Готкис. На выборах депутатов местной думы 10 сентября она набрала 65,96% голосов избирателей.