Состав нового правительства Свердловской области будет известен 25 сентября

25 сентября состоится первое заседание Законодательного собрания Свердловской области. В повестку войдут 26 вопросов, первыми из которых станут назначения в правительстве.

Как отметила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, после того, как избранный губернатор Свердловской области вступает в должность, действующие министры должны сложить полномочия. После этого глава региона назначает своим указом всех министров, кроме трёх — министра финансов — заместителя губернатора, министра социальной политики и министра по управлению государственным имуществом. Для их назначения необходимо получить согласие депутатов Законодательного собрания.

— Также согласование с Законодательным собранием проводится по кандидатурам двух первых заместителей губернатора. У меня нет сомнений, что на должности первых заместителей губернатора будут предложены кандидатуры Алексея Орлова и Владимира Тунгусова, и что депутаты дадут согласие на их назначение. Они показали свою эффективность, взаимодействие с Законодательным собранием осуществлялось корректно и конструктивно. По министрам я не буду предопределять ситуацию. Евгений Куйвашев внесёт кандидатуры, мы будем знать, — отметила Людмила Бабушкина.