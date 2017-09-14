Состоялся первый Совет Заксобрания в осенней сессии

На Совете Заксобрания определена дата первого заседания парламента в осеннюю сессию 2017 года. Фото: Департамент информационной политики

Председатель Заксобрания области Людмила Бабушкина провела первое заседание Совета парламента в осенней сессии 2017 года. Принято решение о дате первого заседания — 25 сентября. Утверждена повестка из 26 вопросов. Определены плановые мероприятия на период с 18 по 29 сентября.

«Повестка первого заседания насыщенна: 26 вопросов, из них 23 — это законодательные акты. В большинстве своём — это приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным», — подчеркнула Людмила Бабушкина. Депутаты будут рассматривать и внесение изменений в областной закон о бюджетном процессе: он будет дополнен формулировкой о том, что предшествующим документом к проекту бюджета будут основные направления налоговой и бюджетной политики, вносимые губернатором региона.

Она сообщила, что первым вопросом заседания будут назначения в правительстве.