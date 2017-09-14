Тагильский результат

Сергей Носов. Фото: Владимир Мартьянов

Сегодня вновь избранный мэр Нижнего Тагила Сергей Носов дал в Екатеринбурге пресс-конференцию, где объяснил, в чём секрет его очередного феноменального результата на выборах (90,7 процента голосов).

— Впору говорить не о «чеченском результате», а о тагильском. Мы не занимались агитацией. Люди принимали решение сами, без давления и пропаганды, — прокомментировал свои результаты Носов.

Мэр напомнил, что пять лет назад набрал на полтора процента больше. Это снижение он объяснил тем, что явка в этом году была выше, чем на прошлых выборах.

Среди планов по развитию города Носов назвал проект очистки воды, а также отметил, что будет продолжать уже начатое строительство школ, развитие культуры и благоустройство дворов к 300-летию Нижнего Тагила.