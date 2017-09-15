В области приступают к работе 794 депутата муниципальных дум

Депутатов-рекордсменов Евгений Куйвашев наградил благодарственными письмами. Среди них — председатель думы Камышловского МР Людмила Готкис. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области начинают работу новые составы дум в 49 муниципалитетах. Сегодня 794 вновь избранных депутата встретились с главой региона Евгением Куйвашевым и председателем Заксобрания области Людмилой Бабушкиной, чтобы наметить задачи для дальнейшей работы.

По словам Евгения Куйвашева, на депутатские мандаты в 49 муниципалитетах претендовали более 2 650 человек из 11 политических партий, а также независимые кандидаты.

— Это была насыщенная кампания, и я поздравляю вас с её завершением. Наши земляки сделали выбор и возложили на вас ответственность за качество жизни людей в сёлах, городах, районах. Я долго работал на муниципальном уровне и знаю, что это самый тяжёлый участок работы. Большинство из вас меня знает лично, кто не знает — мы ещё познакомимся. Особенно приятно, что сейчас среди вас есть депутаты, которые будут работать пятый и даже шестой созыв подряд — это гарантия преемственности и плодотворной работы дум, — сказал глава региона.

В зале оказалось сразу три рекордсмена. Шестой раз избрали депутата думы Кировградского городского округа (ГО) Евгения Букреева, депутата думы Невьянского ГО Анфису Пахотину, а также бессменного председателя думы Камышловского муниципального района Людмилу Готкис.

— Три последних созыва я работаю вместе с нашим главой Евгением Барановым. Мы никогда с главой не работали друг против друга, хотя поводов достаточно каждый день. Мы всегда находим выход из сложившейся ситуации — и в этом залог успеха. За последние пять лет построено два дошкольных образовательных учреждения, реконструирован один детский сад, открыто шесть новых групп, построен современный стадион и многое другое, — рассказала Людмила Готкис.

Ближайшая задача депутатов — получить мандаты и провести организационные заседания дум: выбрать председателей, заместителей, сформировать комиссии. Некоторые с этой задачей уже справились. Например, в думе ГО Богданович такое заседание прошло в четверг — председателем думы стал Юрий Гринберг, который до избрания в думу руководил аппаратом администрации муниципалитета. А в думе Асбестовского ГО, где большинство мандатов взяли кандидаты от КПРФ, мандаты депутатам до сих пор не вручили.

— Работа в муниципалитетах — это, прежде всего, огромный труд, направленный на улучшение качества жизни граждан. Вам предстоит утверждать местные бюджеты и отчёты об их исполнении, принимать планы и программы развития муниципальных образований, определять порядок распоряжения муниципальным имуществом, осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения, избирать глав, — напутствовала депутатов председатель Заксобрания области Людмила Бабушкина.

Депутаты поздравили Евгения Куйвашева с избранием губернатором Свердловской области и напомнили о своём участии в обсуждении программы «Пятилетка развития». Она в ближайшее время будет утверждена правовым актом, а по каждому из пяти направлений будет назначен ответственный.

— За последние месяцы я объехал все управленческие округа, в каждом получил наказы. Сегодня я могу доложить вам и жителям, что учтена просьба жителей Невьянского городского округа о необходимости строительства дополнительного здания школы в посёлке Аять — дано поручение о включении объекта в госпрограмму. Выполнена просьба жителей Первоуральска о выделении дополнительных средств из областного бюджета на реконструкцию городского фонтана. Жители Волчанского городского округа попросили помочь с заменой наружных инженерных сетей на ряде улиц города — просьба выполнена, средства выделены, глава муниципального образования готовится к проведению ремонта. Я ведь прав? — обратился Евгений Куйвашев к сидящему в зале главе Волчанска Александру Вервейну.

— Да, — ответил глава.